日本人指揮官が率いるU-17中国が快挙「懐疑論者を黙らせた」。サウジ撃破で４強入り。現地絶賛「奇跡的な復活劇を演じるとは誰が想像できたか？」【U-17アジア杯】

日本人指揮官が率いるU-17中国が快挙「懐疑論者を黙らせた」。サウジ撃破で４強入り。現地絶賛「奇跡的な復活劇を演じるとは誰が想像できたか？」【U-17アジア杯】