HISASHI、GLAYの解散危機エピソードを語る。MBS『ヒコロヒー、紫煙のあとがき。』にゲスト出演

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HISASHI（GLAY）が、5月16日に放送されるMBS『ヒコロヒー、紫煙のあとがき。』（25:28～25:58）にゲスト出演する。

■ライブハウスの喫煙所の話に、HISASHI「めちゃくちゃ気持ちわかります」

『ヒコロヒー、紫煙のあとがき。』は、4月からスタートした『MBS火ダネプロジェクト』の第4弾として放送される社会派ドキュメント。大阪・関西万博を機に取り締まりが強化され、喫煙者に厳しくなった大阪で今もなお喫煙する人に密着し、煙の向こうにある人生をのぞき見する。

2週目となる今回は、東京・築地にある昭和の面影を残す喫茶マコに、ヒコロヒーとHISASHIが集結。大阪の住吉大社駅の西にある住吉公園、アメリカ村の三角公園横にあるライブハウス・BEYOND、映画撮影にも使われるキャバレー・グランドサロン十三の3ヵ所のそれぞれの喫煙所に来る人の人生に迫る。

毎月、住吉大社に来る女性、一度メジャーデビューしたものの解散し、また音楽活動をしている男性、バンドをしていたが現在はライブハウスの裏方として携わっている女性、キャバレーで働く女性などに密着。

HISASHIはライブハウスの喫煙所にいた男性の話に「めちゃくちゃ気持ちわかります」と、GLAYとして人気絶頂のタイミングで解散危機を迎えたエピソードを語る。

写真提供：MBS

■HISASHI、ヒコロヒーの収録後コメント