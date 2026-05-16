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¡ÖJOTARO¡×¤Ï¡¢º£Ç¯À¸ÃÂ140Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃ«ºê¤ÎºîÉÊ¤ò¡ÖTANIZAKI Reimagined¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÄ¹ÊÔ±Ç²è²½¡£¸¶ºî¤Î¡ÖñÁÂÀÏº¡×¤Ï¡¢¤¢¤ëÃË¤ÎÆÃ°Û¤ÊÀ¸þ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤ÎÆâÌÌ¤ËÀø¤àÏÄ¤ó¤ÀÍßË¾¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·¼¹Ù¹¡Ê¤·¤Ä¤è¤¦¡Ë¤ËÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢Ã«ºêÊ¸³Ø¤ÎÃæ¤Ç¤â°ÛÍÍ¤Ê´¶³Ð¤ÈÉÔ²º¤Êµ¤ÇÛ¤ò¿§Ç»¤¯¤¿¤¿¤¨¤¿ºîÉÊ¡£Ë§Â¼¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Îº£¤´¤í¡¢6·î¤Ë»£±Æ¤·¡¢ºîÉÊ¤â»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ê¡¢¥´¥¿¥´¥¿¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¸ø³«¤Ç¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ø³«¤ò´î¤ó¤À¡£
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