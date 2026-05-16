手を使わず履ける“スニーカー”！【人気ブランド】で選ぶならどれ？「イチ押しアイテム」

スニーカーを選ぶとき、デザインだけでなく履きやすさも気になるところ。さっと出かけたいときや脱ぎ履きが多い日には、手を使わずにさっと履けるタイプが重宝しそうです。今回は、手に取りやすい価格と実用性で人気の【ハニーズ】と【ワークマン】から、つい毎日手に取りたくなりそうなスニーカーをピックアップしました。

クラシカルな雰囲気のシンプルスニーカー

【ハニーズ】「シュッとインスニーカー」\3,480（税込）

きれいめ派さんも取り入れやすい、オーソドックスなスニーカー。パンツにもスカートにも合わせやすいクラシカルなデザインと立ったままでもシュッと足を入れられる仕様で、忙しい朝にも頼りになりそうです。サイドのラインや素材の切り替えがアクセントになり、控えめながらもコーデのワンポイントに。写真のオフ × ベージュのほか、オフ × グレー、黒 × オフといったベーシックなカラー展開で、幅広いコーデになじむラインナップです。

つい手に取りたくなる機能派スニーカー

【ワークマン】「ステップインレディススニーカー」\2,500（税込）

やや厚めのソールでほどよい存在感がある一足。スポーティーにまとめるのはもちろん、甘めのスカートに合わせてテイストMIXにするのもおすすめ。手を使わなくてもスムーズに足を入れられる手軽さに加え、クッション性のあるソールでたくさん歩く日も疲れにくいのが魅力。デイリーからアクティブシーンまで幅広く活躍してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ、ワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：永濱 なつみ

育児をきっかけに、子育てママ世代でも楽しめるオシャレな着こなしや暮らしの情報発信を目指し、ライター業務を開始。ファッション商品レビュー、子育てと福祉、住まい、暮らしにまつわる執筆に従事。2025年からFTNでも同分野の記事を制作。