広告代理店の2大巨頭に異変が訪れている。

博報堂は2026年3月期が1割近い減収だった。2026年2月時点では増収を予想していたにも関わらずだ。電通は2期連続で巨額の赤字を計上している。

博報堂が伸び悩んでいる要因の一つは、インターネット広告などのデジタルシフトへの遅れだ。

大手広告代理店が得意としていたテレビ・ラジオ・新聞・雑誌の4マスメディアの広告は斜陽化が進んでいる。電通の「日本の広告費」によると、4マスメディア全体の2025年の広告費は前年比で1.6%減少した。博報堂はこの分野の売上がちょうど1.6%下がっている。市場の縮小ペースに合わせるようにして、ジリジリと売上を落としている状態だ。

広告業界の伸びしろはデジタル広告に残されており、2025年は市場全体で10.8%伸びた。しかし、博報堂のインターネットメディアの成長率はわずか1.0%だった。完全に取り残されてしまっている。

デジタルへの対応を急ぐため、博報堂はインターネット広告を扱うデジタルホールディングスを昨年12月に買収した。しかし、傘下に収めたこの会社は3期連続の減収だ。非上場化される直前の2025年12月期は2割近い減収、営業減益だった。博報堂のこの企業買収からは焦りも見え隠れする。

インターネット広告は内製化が進む

市場が伸びているインターネット広告だが、広告代理店にとってはやっかいな領域だ。グーグルやフェイスブックなどの広告プラットフォームのAI化が進み、企業による内製化が進んでいるからだ。

従来、インターネット広告は広告文の最適化や画像の作り込み、ターゲットの選定など、成果を高めるためのノウハウが必要だった。しかし、今ではAIエージェントが最適な広告文や画像の作成サポート、運用方針の決定をしてくれるようになった。さらに溜まったデータで運用の最適化も行ってくれる。広告代理店の運用ノウハウに頼らず、内製化しても成果が出るようになってきているのだ。

サイバーエージェントは、2026年9月期上期の同事業の売上が3.0%の微増、営業利益は6.5％減少した。この領域の大手も苦戦が目立つようになっている。サイバーエージェントがABEMAを成功させたように、博報堂も会社を成長させるための新たなビジネスの構築が必要になりそうだ。

旧村上ファンドの狙いは電通が保有する大量の株式か

電通は2025年12月期が3200億円近い赤字だった。2024年12月期も1800億円を超える赤字を出している。

電通は国内事業が堅調だが、海外事業で苦戦している。成長を促進するために海外でのM&Aに打って出たが、成長期待が高かったアメリカの成長がマイナスに陥ってしまった。電通の大赤字の主要因はM&Aで生じたのれんの減損損失だ。この会計処理の詳しい言及はここでは避けるが、要するにM&Aで大失敗したと考えればいい。

アメリカのデジタル広告も内製化が進んでいる。グーグルなどのプラットフォームを提供する会社は、アメリカ国内でいち早く新機能を盛り込むケースが多い。日本よりも内製化が進みやすいのだ。

全米広告主協会によれば、2008年に4割ほどだったマーケティング業務の内製化比率は2023年に8割にまで達したという。

ただし、電通は前期で悪材料を出し尽くしたため、今期は700億円近い利益を見込んでいる。業績は回復傾向にあるのだ。

アクティビストという突然の刺客

ところがその安ども束の間、まさかの刺客が現れた。旧村上ファンド系のアクティビストだ。水面下で株を買い進め、2026年4月10日時点で1.8％を保有。第10位の株主になったことが明らかになっている。

旧村上ファンドは2025年にディー・エヌ・エーの株を買い進めた。株主提案は行わなかったものの、ディー・エヌ・エーは保有していた600万の任天堂株を売却。売却額は350億円近くにのぼり、500億円規模の自社株買いをすると発表した。アクティビストの無言の圧力に屈したかのような動きだった。

電通は広告代理店という性質上、テレビ局や映画の配給会社の他、クライアント候補となるような東洋水産、JR、ダスキン、森永乳業、ハウス食品、コーセーといった名だたる企業の株式を大量に保有している。旧村上ファンドから持株の売却を迫られてもおかしくはない。

広告代理店業界では、ADKホールディングスが韓国のゲーム会社に買収されたことが記憶に新しい。再上場を目指していた計画から一転しての外資系企業の買収劇だった。この出来事も日本の広告代理店業界の斜陽化を象徴していたのかもしれない。

文/不破聡 内外タイムス