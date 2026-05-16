◇パ・リーグ 楽天―ソフトバンク（2026年5月16日 楽天モバイル 最強パーク）

元乃木坂46の久保史緒里（24）が16日のソフトバンク戦（楽天モバイル）でセレモニアルピッチに登場した。

ピンクのサードユニホーム姿で登場した久保はダイナミックなフォームで投球。ボールはノーバウンドで捕手のミット届いた。

宮城県出身で楽天の公式チア「東北ゴールデンエンジェルス」のジュニアチアリーダーズに所属していた久保は、大の鷲党として知られる。2020年、2021年にはイーグルスガールイメージキャラクターを務めた。

久保が楽天のホームゲームでセレモニアルピッチ、始球式に登板するのは4年連続6度目で、球団を通じ「昨年に引き続き、今年も参加させていただけること、大変嬉しく思います」とコメント。

「上京を機に、長年習い続けた東北ゴールデンエンジェルスのチアを離れたあとも、スタジアムに立つ機会を再びいただき、乃木坂46を卒業したタイミングでも、こうして長年応援している楽天イーグルスの皆さまの本拠地に立たせていただけること、大変ありがたく、心から嬉しいです。当日は、日頃の応援の気持ちと感謝の気持ちを届けられるよう、精一杯努めさせていただきます。よろしくお願いいたします！」と意気込んでいた。