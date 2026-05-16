小原正子、発熱した長女を学校へ迎えに行ったことを報告「しんどくなってからも授業うけたり」

お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が14日に自身のアメブロを更新。長女・こうめちゃんが発熱し、学校へ迎えに行ったことを明かした。

この日、小原は「学校から連絡がありダッシュで迎えにいきました」と切り出し「こうめちゃんが発熱？！」と学校へ迎えに行ったことを報告。休み時間に体調の異変に気づいた先生が声掛けをしてくれたといい「気付いてくださって感謝です！」とつづった。

また、こうめちゃんについて「しんどくなってからも授業うけたり、運動会の練習もしていたと思われる」と明かし「先生がそのとき気付いてくれなかったらその後ももっと頑張っていたと思います」と心境を吐露。帰宅後の様子については「熱は少しおさまっていてフルーツ食べたり映画みたりしてぐっすり眠ってます 安静にして様子をみます」と説明し、眠っているこうめちゃんの写真を公開した。

最後に、学校からこうめちゃんを抱っこして帰宅したといい「余裕でした！普通ならば、母、絶対むりですから」とコメント。「愛の底力すごいなーと思いました」とつづり、ブログを締めくくった。