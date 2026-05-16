俳優の染谷将太が１６日、都内で主演映画「廃用身」（吉田光希監督）の公開記念舞台あいさつを行った。

原作は外務省医務官を経て、現在も在宅訪問医として活躍する久坂部羊氏の同名小説。「廃用身」とはマヒなどにより回復の見込みがない手足のこと。老齢期医療の最前線で患者の幸福と合理性を追求するあまり、禁断の医療へと踏み込んでしまう医師を描いたヒューマンサスペンスだ。

染谷らキャストは、作中で重要な役割を果たすという流木を持って登壇。原作の出版当時は強烈な設定が賛否両論となり、映像化不可能とされた作品だけに「見ていただけるのはうれしいとともに、すごく緊張します。いつも作品が公開されるときはうれしさと寂しさがあるが、『廃用身』は何とも言葉にできない緊張感が漂う。賛否両論というか、カラフルな感想が飛び交うといい」とうなずいた。

危うい領域に踏み込んでしまう主人公について「すごく大事にして演じたことがあるが、それを言ってしまうと…」とあえて伏せた上で、「映画としての倫理観も問われる作品。思うことがあったら、その衝撃を広めていただきたい」と呼びかけた。

最近衝撃を受けたことについて聞かれると「ずっと地方に撮影に行っていて。大阪にいたんですけど、気づいたら３キロぐらい太ってましたね」と告白。「焼き肉とか、どこに入っても外れがない。気づいたら焼き肉屋にいる、みたいな。久々に家に帰って体重計に乗ったら衝撃だった」と振り返った。

共演した女優・中井友望（とも）は、初共演した染谷に憧れていたことをＭＣに暴露され「こんなところでバラされると思わなかった。本人にもお伝えしたことなかった」と照れっぱなし。「撮影が終わって寝る前に『今日、染谷さんと一緒にお芝居してたんだ…』と思い出してしみじみ感動してました」と話すと、染谷は「恐縮です」と応じていた。