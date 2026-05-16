NY在住バイリンガルアナウンサーのメロディー・モリタが16日までにインスタグラムを更新。妊娠を発表した。

モリタは「この度、新しい命を授かりました」と書き出し「かなり久々の投稿になってしまいましたが、安定期に入ってからも順調で穏やかに過ごしています。アメリカと日本のファミリーも出産に向けて必要なものを送ってくれたり、ボストンの自宅まで来て支えてくれたりと、たくさんのサポートに助けられています 特に、日本最古の安産祈願のお寺で御祈祷していただいた腹帯を身につけた時には、本当に幸せな気持ちになりました」と近況をつづり、おなかがふっくらと大きくなった近影をアップした。

続けて「アメリカでは妊娠10週頃に出生前診断を受けるのが一般的ですが、その時に併せて性別も分かりました これから赤ちゃんを迎えるお買い物などを楽しみながら、母になる心の準備も整えていきたいと思います」とつづった。

モリタはLA育ち・NY在住のバイリンガルアナウンサー。日本政府イベントの日英バイリンガル司会、ハリウッド俳優やトップアスリートへの独占インタビューで活躍している。