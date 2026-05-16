大谷翔平の愛犬・デコピン、3歳になる 誕生日ケーキを堪能する動画に「すごくお上品」「育ちの良さがわかります」
大谷翔平（米大リーグ・ドジャース所属）が16日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬・デコピンの誕生日を報告した。
【写真】上品にケーキを食べる、デコピンくん（3枚目）
投稿で「3歳」とコメント。7枚のショート動画や写真を公開。バルーンやガーランドで飾りつけされた部屋で、「3」と掲げられた王冠をつけたデコピン。誕生日ケーキを堪能し、元気よくジャンプして遊ぶ様子などを伝えた。
この投稿に、「デコくん！誕生日おめでとう」と祝福の声が多数。「（ケーキの絵文字）の食べ方で育ちの良さがわかります」「美味しそうに食べますね」「食べ方が すごくお上品でさすがです」「デコはイチゴは後で食べる派なのかな？」「すべてが大谷パパの深い愛情の 証ですね」「デコピンジャンプの写真の撮り方 めちゃくちゃ上手〜」など、さまざまな声が寄せられた。
なお、デコピンの活躍を描いた絵本『デコピンのとくべつないちにち』（ポプラ社）が発表中。大谷がマイケル・ブランク氏と共同著者として書き下ろした初の物語で、開幕戦の始球式を舞台に、家に忘れてきてしまったお気に入りの“ラッキーボール”を球場まで届けようと奮闘するデコピンの姿が、温かい眼差しで描かれている。大谷とデコピンは、この絵本による収益をすべて慈善団体に寄付する。ポプラ社もこの考えに賛同し、絵本の売上の一部を動物保護団体に寄付する。
【写真】上品にケーキを食べる、デコピンくん（3枚目）
投稿で「3歳」とコメント。7枚のショート動画や写真を公開。バルーンやガーランドで飾りつけされた部屋で、「3」と掲げられた王冠をつけたデコピン。誕生日ケーキを堪能し、元気よくジャンプして遊ぶ様子などを伝えた。
この投稿に、「デコくん！誕生日おめでとう」と祝福の声が多数。「（ケーキの絵文字）の食べ方で育ちの良さがわかります」「美味しそうに食べますね」「食べ方が すごくお上品でさすがです」「デコはイチゴは後で食べる派なのかな？」「すべてが大谷パパの深い愛情の 証ですね」「デコピンジャンプの写真の撮り方 めちゃくちゃ上手〜」など、さまざまな声が寄せられた。