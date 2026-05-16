英文学のみならず、思考、日本語論などさまざまな分野で活躍されてきた、評論家、エッセイストの外山滋比古さん。著書には、およそ40年にわたりベストセラーとして読み継がれている『新版 思考の整理学』などがあり、2020年7月30日に96歳で逝去されました。そこで今回は、外山さんの著書『乱読・乱談のセレンディピティ』から一部を抜粋し、外山さんの「思いがけないことを発見するための読書術」をお届けします。

【書影】『思考の整理学』著者が贈る、思いがけないことを発見するための読書術・雑談術。外山滋比古『乱読・乱談のセレンディピティ』

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アルファー読みとベーター読み

読み方には２種類ある。

ひとつは、テレビで見た野球の試合の記事のように書かれていることがら、内容について、読む側があらかじめ知識をもっているときの読み方である。これをアルファー読みと呼ぶことにする。書かれていることがわかっている場合、アルファー読みになる。

もうひとつは、内容、意味がわからない文章の読み方で、これをベーター読みと呼ぶことにする。すべての読みはこの二つのどちらかになる。

もちろん、アルファー読みの方がやさしいから、学校の読みの教育もアルファー読みから始まる。昔は、ハナ、ハト、マメ、マス、ミノカサ、カラカサで小学校１年生の国語（読み方）は始まった。文字を声にすれば意味は自ずからわかった。アルファー読みがうまくはたらくのである。

アルファー読みは基本的な読み方

時がたって、ミノだとかマスというものを見たこともない子どもがふえてくると、アルファー読みの教材として不適当になる。

そこで当時の国定教科書が改訂された。新しい教科書の、最初の文章は、サイタ、サイタ、サクラガ サイタになった。これならすべての子どもが、アルファー読みができる。

アルファー読みは基本的な読み方ではあるが、これだけではモノが読めるようになったとは言えない。読むものの知らないことが書いてあると、とたんにお手上げになる。どうしてもベーター読みができるようにならないといけない。その読みを教えることが至難で、これまで、どこの国でも成功しているところはないと言ってよい。

日本の学校は早々と、ベーター読みをあきらめた。その代わりに、アルファー読みでも、ベーター読みでもわかる、物語、文学作品を読ませた。フィクションは未知の世界のことを描いているが、日常的な書き方がしてあるから、アルファー読みでもいくらかはわかる。つまり、物語や文学作品は、アルファー読みからベーター読みへ移る橋がかりのような役を果たして便利なのである。

はじめからベーター読みをさせた

それで、学校の読み方教育は、いちじるしく文学的になって、日本人の知性をゆがめることになった。国語の教育は、文学作品が、アルファーからベーターへの移行に有効であるということも知らず、作り話ばかり教えてきたのである。文学的読み方では、新聞の社説すら読めない。高度の読み、ベーター読みを学校で学ぶことはできないが、学校自体、そのことをよく考えない。

ずっと昔の人はこの点で賢かった。



（写真提供：Photo AC）

アルファー読みから入ったのでは、いつまでたってもベーター読みができない、ということを察知していたのかどうかはわからないが、アルファー読みから始めるのを避けて、はじめからベーター読みをさせた。５、６歳の幼い子に、

巧言令色（こうげんれいしょく） 鮮仁（すくなしじん）

などという漢文を読ませたのである。ベーター読みである。泳ぎのできない子どもをいきなり海へほうり出すようなもので、乱暴きわまりないと今の人は思うだろうが、かつてのベーター読みの出来る人の比率は現代をはるかに上回っていたと思われる。ヨーロッパではラテン語によって、ベーター読みを教えた。東西、軌を一にするところがおもしろい。

ジャンルにとらわれない

乱読ができるのはベーター読みのできる人である。アルファー読みだけでは乱読はできても解読はできない。

小説ばかり読んでいては乱読できない。ベーター読みもうまくいかない。文学読書をありがたがりすぎるのは、いくらかおくれた読者である。ノンフィクションがおもしろくなるには、ベーター読みの知能が必要である。哲学的な本がおもしろくなるには、かなり進んだベーター読みの力が求められる。

ベーター読みの能力を身につければ、科学的な本も、哲学も、宗教的書物も、小説とは異なるけれども、好奇心を刺激する点ではおもしろい読みができるはずである。

ベーター読みの力のない人は、自分の親しむ一つのジャンルにしがみつく。小説好きはあけてもくれても小説を読む。新しい小説でもアルファー読みをするから、読者の成長は限られる。文学青年も、中年くらいになると、アルファー読みにあきがきて、本離れするようになる。

乱読はジャンルにとらわれない。なんでもおもしろそうなものに飛びつく。先週はモンテニューを読んでいたがちょっと途中で脱線、今週は寺田寅彦を読んでいる。来週は『枕草子』を開いてみようと考えて心おどらせる、といったのが乱読である。ちょっとやそっとのことでは乱読家にはなれないのである。

とにかく小さな分野の中にこもらないことだ。

広く知の世界を、好奇心にみちびかれて放浪する。人に迷惑がかかるわけではないし、遠慮は無用。１０年、２０年と乱読していればちょっとした教養を身につけることは、たいていの人に可能である。

※本稿は、『乱読・乱談のセレンディピティ』（扶桑社）の一部を再編集したものです。