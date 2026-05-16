133の国と地域を旅して、625ヵ所もの世界遺産を訪れている写真家・富井義夫さん。40年以上にわたって世界中を巡ってきた富井さんによる、『婦人公論』での新連載「世界遺産を旅する」。第13回は、「アンコール・ワット」をご紹介します

【写真】樹齢300 〜400年のガジュマルの気根が、タ・プローム寺院の屋根に絡みついている

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宗教観が伝わる幽玄な世界



カンボジア

今回ご紹介するのは、カンボジアにあるアンコールです。クメール王国が築いた遺跡群で、寺院として建設された「アンコール・ワット」や巨大な観世音菩薩がある「アンコール・トム」などが含まれます。

9〜14世紀に作られた遺跡群は、1992年に世界遺産登録を果たしました。近隣諸国に多大な影響を与えたクメール美術の傑作であることや、中国のほかインドとも交易をしていた歴史的・文化的価値の高さなどが評価されています。

寺院の壁にすき間なく施されているのは、神々の栄光や戦いの様子、輪廻転生などを描いた浮彫り。ヒンドゥー教と仏教の信仰から生まれた、カンボジア特有の宗教美術の共存が見られます。ガジュマルの根が絡みつく遺跡は、膨大な時間の流れが感じられ、私はここがアジアで一番の遺産だと思うのです。

苦難を乗り越えた人々にとっての希望

アンコールは、何世代にもわたり都が置かれてきた場所。北のプノン・クレーンをヒマラヤに、シェムリアップ川をガンジス川に見立てたことから、聖地とされています。

扇状地であるこの一帯で、クメール人が水管理を行っていたことが近年解明されました。雨季は速やかに排水し、乾季には水位を維持するなど、水路網や貯水池を利用していたのだとか。

かつてカンボジアでは、隣国ベトナムの戦争に連動して政治が混乱し、ポル・ポト政権下で大虐殺が起こりました。アンコールが世界に誇る宝として認められたことは、苦難の時期を乗り越えたカンボジアの人々にとっての希望なのです。

世界遺産登録名／アンコール