【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは和食の定番と裁判
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、社会を構成する集団の仕組み、家庭の味として親しまれている料理、そして法律に関わる専門的な用語という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□き
み□□る
こう□□ん
ヒント：特定の目的のために作られた集団、発酵食品を溶いて作る伝統的な和食、そして第一の判決に不服がある場合に行われる二番目の裁判を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「そし」を入れると、次のようになります。
そしき（組織）
みそしる（みそ汁）
こうそしん（控訴審）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、社会を形作る人々のつながり、心温まる家庭料理の定番、そして司法制度における重要な手続きを組み合わせました。共通の「そし」という音が、ビジネスや団体の活発な動きから、出汁の香りが漂う食卓の風景、さらに厳格な法廷でのやり取りまでを意外なリズムでつないでいます。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、社会を構成する集団の仕組み、家庭の味として親しまれている料理、そして法律に関わる専門的な用語という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□き
み□□る
こう□□ん
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正解：そし正解は「そし」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そし」を入れると、次のようになります。
そしき（組織）
みそしる（みそ汁）
こうそしん（控訴審）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、社会を形作る人々のつながり、心温まる家庭料理の定番、そして司法制度における重要な手続きを組み合わせました。共通の「そし」という音が、ビジネスや団体の活発な動きから、出汁の香りが漂う食卓の風景、さらに厳格な法廷でのやり取りまでを意外なリズムでつないでいます。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)