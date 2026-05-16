鈴木が明かした村上への思い

【MLB】カブス 10ー5 Wソックス（日本時間16日・シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手は15日（日本時間16日）、敵地でのホワイトソックス戦に「5番・右翼」で先発出場。4打数2安打1打点の活躍で勝利に貢献した。この日、敵として村上宗隆内野手と対峙。試合後の取材で「彼の頑張りはやっぱり刺激になる」と影響を受けていることを明かした。

メジャー1年目からリーグ2位タイの15本塁打を放っている村上について聞かれた鈴木は「同じシカゴですけど、なかなか会えないなと。もう少し会えるかなと思っていたんですけど。久々に会えて僕もうれしかったですし、彼の頑張りが刺激になるので、すごくうれしかったですね」と、試合前の再会を喜んだ。

自身は5回に左翼へ適時二塁打、続く7回の第4打席でも中前打を放つなど、2安打1四球で3度出塁。一方の村上は4打数1安打と長打を放つことはできなかった。“先輩”として示した結果に「良いプランで打席に入れたので良かったかなと思います」と振り返った。

鈴木は取材の最後にも村上について言及。「これから色んなピッチャーと対戦すると思いますし、たくさんチームもあるので、これからもっと成長できるんじゃないかと思います。でも、最初からあそこまでホームランを打てるのは、なかなかないと思うので、そこはしっかり自信を持っていいかなと。彼らしいプレーをしてくれればといいと思います」と、ホワイトソックスで奮闘する“後輩”にエールを送った。（Full-Count編集部）