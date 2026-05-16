「GIRLS サンリオキャラクターズ コットンリラコ」（税込 990円）

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　「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、5月18日（月）から、人気のサンリオキャラクターズをモチーフにしたコレクションの新作を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。

【写真】オレンジ×シナモロールもカラフルかわいい！　新作ラインナップ一覧

■リンクコーデも楽しめる

　今回登場するのは、サンリオキャラクターズとフルーツにちなんだデザインを組み合わせた、キッズ向け「コットンリラコ」全3種。

　ラインナップには、ハローキティ、シナモロール、ポチャッコがそろい、それぞれりんご、オレンジ、パイナップルのフルーツにちなんだカラフルでフレッシュなデザインが施されている。

　いずれも、100%綿素材を採用したリラックス感抜群の仕様。展開中の「サンリオキャラクターズ UT」とのリンクコーデもおすすめだという。