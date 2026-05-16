サンリオ×ユニクロ「UT」コラボ新作は“リラコ”！ フルーツモチーフの全3種が登場
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、5月18日（月）から、人気のサンリオキャラクターズをモチーフにしたコレクションの新作を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】オレンジ×シナモロールもカラフルかわいい！ 新作ラインナップ一覧
■リンクコーデも楽しめる
今回登場するのは、サンリオキャラクターズとフルーツにちなんだデザインを組み合わせた、キッズ向け「コットンリラコ」全3種。
ラインナップには、ハローキティ、シナモロール、ポチャッコがそろい、それぞれりんご、オレンジ、パイナップルのフルーツにちなんだカラフルでフレッシュなデザインが施されている。
いずれも、100%綿素材を採用したリラックス感抜群の仕様。展開中の「サンリオキャラクターズ UT」とのリンクコーデもおすすめだという。
【写真】オレンジ×シナモロールもカラフルかわいい！ 新作ラインナップ一覧
■リンクコーデも楽しめる
今回登場するのは、サンリオキャラクターズとフルーツにちなんだデザインを組み合わせた、キッズ向け「コットンリラコ」全3種。
ラインナップには、ハローキティ、シナモロール、ポチャッコがそろい、それぞれりんご、オレンジ、パイナップルのフルーツにちなんだカラフルでフレッシュなデザインが施されている。
いずれも、100%綿素材を採用したリラックス感抜群の仕様。展開中の「サンリオキャラクターズ UT」とのリンクコーデもおすすめだという。