齋藤飛鳥、地元・葛飾トーク「四つ木のイトーヨカドーに…」 広々した公園に和む
元乃木坂46で俳優の齋藤飛鳥が16日、東京・金町の葛飾にいじゅくみらい公園で行われた『全国みどりと花のフェアかつしか』開会式に参加した。
【写真】華やかなワンピース姿で登場した齋藤飛鳥
華やかなワンピース姿で登場した齋藤は「葛飾区出身の齋藤飛鳥です」と自己紹介し「開会式日和のお天気で。皆さんが頑張って育てたお花たちもキレイに見える。いい日を迎えられてよかった」としみじみ。メイン会場だった葛飾にいじゅくみらい公園は初めて訪れたそうで「こんなに大きい公園があるとは知らなかった。気持ちのいい広場。遊んでいるお子さんの声が心地良いです」と笑顔を見せた。
この日のメイン会場だったメインエリアのほか、「曳舟川親水公園広場ゾーン」を中心としたこち亀エリア、「渋江公園」を中心とした翼エリア、「新小岩駅周辺」を中心としたモンチッチエリア、「柴又公園」を中心とした寅さんエリア、堀切菖蒲園エリアがある。それぞれの思い出も。「四つ木はよくイトーヨカドーにお買い物に行ったり、立石は雰囲気のいいご飯屋さんもあるので遊びに行っています」と懐かしんだり、葛飾区郷土と天文の博物館について「星が好きなので、プラネタリウムもとても迫力があって。子どものころは暇があれば行ってました」と懐かしんでいた。
『全国みどりと花のフェアかつしか』は、今日16日から6月14日までの期間、花と緑を通じて葛飾区の魅力や未来への取り組みを発信する、葛飾区内の全域を舞台としたフェア。齋藤は公式アンバサダーを務める。
【写真】華やかなワンピース姿で登場した齋藤飛鳥
華やかなワンピース姿で登場した齋藤は「葛飾区出身の齋藤飛鳥です」と自己紹介し「開会式日和のお天気で。皆さんが頑張って育てたお花たちもキレイに見える。いい日を迎えられてよかった」としみじみ。メイン会場だった葛飾にいじゅくみらい公園は初めて訪れたそうで「こんなに大きい公園があるとは知らなかった。気持ちのいい広場。遊んでいるお子さんの声が心地良いです」と笑顔を見せた。
『全国みどりと花のフェアかつしか』は、今日16日から6月14日までの期間、花と緑を通じて葛飾区の魅力や未来への取り組みを発信する、葛飾区内の全域を舞台としたフェア。齋藤は公式アンバサダーを務める。