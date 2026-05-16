韓国の恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛４』の第11話にて、ベクヒョンとヒョンジの映画のような出会いと、兵役中の驚きの純愛エピソードが明かされた。

【映像】美しすぎる彼女と兵役中に面会・デートする実際のシーン

『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を赤裸々に描いた韓国の恋愛リアリティー番組である。 誰が誰の「X（元恋人）」であるかを隠したままスタートする緊張感、そして元恋人の目の前で新しい異性と仲を深めるという極限の状況が、視聴者の共感と切なさを呼び、社会現象を巻き起こしてきた。最新作となるシーズン4では、ソウル近郊での共同生活を経て日本へ場所を移し、湘南のラグジュアリーリゾートでのロマンス旅行も敢行される。

二人の出会いは2018年。ヒョンジが就職したばかりの頃、就職祝いの飲み会で出会ったことがきっかけだった。ヒョンジは当時の心境を「Ｘは私よりも年下なので。弟としか思えなくて。最初は何の感情も持たなかった。ずっと会う約束を先送りしてました」と振り返る。 しかし、ベクヒョンのアプローチは凄まじく、彼女は「執拗に連絡が来るから。1回だけ会うつもりですぐに映画を予約しました」と、根負けして初デートに応じた過去を明かした。

実際に会ってみると「映画館を出たら、彼が危ないからと家まで送ってくれました。その姿が愛らしくて素敵でした」と印象が激変し、交際がスタート。しかし交際から間もなく入隊となったベクヒョンは、不安を感じるヒョンジに対し「毎日手紙を書く」と約束した。

ベクヒョンは「好きな気持ちを証明はできないから」「毎日手紙を書く」「心は見せられないけど。手紙なら伝わると思いました。証明したかった」と語り、実際に「１日も欠かさずに手紙をくれました」という。 ヒョンジも「ロマンチックな人と思いました」「私に惚れてると思いました（笑）」と振り返り、兵役中も毎日1回だけ許される電話を必ず彼女にかけるなど、一途な猛アプローチで愛を証明し続けた日々が語られた。ベクヒョンは「軍隊はつらいとみんな言うけど、僕は幸せでした」と振り返っていた。