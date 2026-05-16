アンガールズ山根、11歳娘の誕生日を祝福「ストレンジャー・シングス」風装飾＆手料理に「クオリティが高い」「豪華な盛り合わせ」の声
【モデルプレス＝2026/05/16】お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕が5月14日、自身のInstagramを更新。娘の誕生日の様子を公開し、話題となっている
【写真】49歳ナベプロ所属芸人「豪華な盛り合わせ」人気作品風装飾での11歳娘の誕生日祝福ショット
山根は「田中の子供も産まれてめでたい」と、相方・田中卓志の第1子男児誕生を祝福。続けて「そして娘も先日誕生日でした」とつづり、娘の誕生会の様子を公開した。「おばあちゃんがフルーツの盛り合わせ作ってくれて、飾りつけを奥さんがやってくれました！」と紹介し、子どもが夢中になっているというNetflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」風にデコレーションされた室内で、豪華なフルーツ盛りを抱える娘の姿を披露した。
また、山根自身もラザニア、ミニトマトの山盛りサラダ、手羽先のオーブン焼きなどを手作りしたものの、仕事のため誕生日会には参加できなかったことを報告。「ついこの前生まれた気がしてたけどもう11歳！ほんとここまで育ってくれてありがとう」「いつも優しくて頑張り屋ですごい自慢の娘です（親バカ）」と、娘への深い愛情を記している。
この投稿には「娘さん可愛い」「山根家全員で祝ってて素敵」「飾りつけのクオリティが高い」「山根さんの手料理も見たい」「愛が溢れてる言葉に感動した」「豪華な盛り合わせ」「フルーツ盛り、上手すぎて素人とは思えない」といった反響が寄せられている。
山根は、2013年11月に一般女性と結婚。2015年5月に第1子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】49歳ナベプロ所属芸人「豪華な盛り合わせ」人気作品風装飾での11歳娘の誕生日祝福ショット
◆アンガールズ山根、娘の11歳の誕生日を報告
山根は「田中の子供も産まれてめでたい」と、相方・田中卓志の第1子男児誕生を祝福。続けて「そして娘も先日誕生日でした」とつづり、娘の誕生会の様子を公開した。「おばあちゃんがフルーツの盛り合わせ作ってくれて、飾りつけを奥さんがやってくれました！」と紹介し、子どもが夢中になっているというNetflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」風にデコレーションされた室内で、豪華なフルーツ盛りを抱える娘の姿を披露した。
◆アンガールズ山根の投稿に反響
この投稿には「娘さん可愛い」「山根家全員で祝ってて素敵」「飾りつけのクオリティが高い」「山根さんの手料理も見たい」「愛が溢れてる言葉に感動した」「豪華な盛り合わせ」「フルーツ盛り、上手すぎて素人とは思えない」といった反響が寄せられている。
山根は、2013年11月に一般女性と結婚。2015年5月に第1子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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