初がつおは「さっと焼く」のが正解！藤井恵さんのレア感がたまらないステーキ＆激ウマだれ
旬のかつおをさっと焼き上げた、香ばしいステーキ。表面だけ焼くので手早く作れて、かつおのレア感も楽しめます。
甘辛い和風おろしソースをたっぷりかければ、ご飯にもお酒にもぴったり。脂ののった腹側を使うと、濃厚でとろけるようなおいしさですよ。
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『かつおのステーキ』のレシピ
材料（2人分）
かつおの刺し身……1/2さく（約200g）
大根おろし……1/6本分（約200g）
クレソン……1/2束
〈たれ〉
しょうゆ……大さじ2
砂糖……大さじ1
酒……大さじ1
みりん……大さじ1
好みで粉山椒……少々
塩
こしょう
小麦粉
サラダ油
作り方
（1）かつおは幅1.5cmに切り、塩、こしょう各少々をふって表面に小麦粉を薄くまぶす。大根おろしはざるに入れてかるく水けをきる。クレソンは葉を摘む。
（2）フライパンにサラダ油大さじ1/2を強めの中火で熱し、かつおを並べ入れる。焼き色がつくまで両面をさっと焼き、取り出して器に盛る。
（3）フライパンをさっと拭き、〈たれ〉の材料を入れて混ぜ、再び中火にかける。煮立ったら大根おろしを加えてさっと煮て、（2）にかける。クレソンを添え、好みで粉山椒をふる。
香ばしく焼いたかつおに、甘辛い和風おろしソースが相性抜群。旬の味わいを、ぜひステーキでも楽しんでみてください♪
（『オレンジページ』2013年5月17日号より）
教えてくれたのは…
藤井 恵フジイ メグミ
料理家
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女子栄養大学卒業後、料理番組、フードコーディネーターのアシスタントなどを経て、独立。毎日の夕食もお弁当も、昔ながらの料理もヘルシーレシピも、気のきいたおもてなし料理までこなす実力派。考案されるレシピは味のよさと作りやすさを兼ね備えた多くの人に支持されるものばかり。等身大のライフスタイルが幅広い層の憧れとなり、注目を集めている。