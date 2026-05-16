初がつおは「さっと焼く」のが正解！藤井恵さんのレア感がたまらないステーキ＆激ウマだれ

旬のかつおをさっと焼き上げた、香ばしいステーキ。表面だけ焼くので手早く作れて、かつおのレア感も楽しめます。

甘辛い和風おろしソースをたっぷりかければ、ご飯にもお酒にもぴったり。脂ののった腹側を使うと、濃厚でとろけるようなおいしさですよ。

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『かつおのステーキ』のレシピ

材料（2人分）

かつおの刺し身……1/2さく（約200g）

大根おろし……1/6本分（約200g）

クレソン……1/2束

〈たれ〉

しょうゆ……大さじ2

砂糖……大さじ1

酒……大さじ1

みりん……大さじ1

好みで粉山椒……少々

塩

こしょう

小麦粉

サラダ油

作り方

（1）かつおは幅1.5cmに切り、塩、こしょう各少々をふって表面に小麦粉を薄くまぶす。大根おろしはざるに入れてかるく水けをきる。クレソンは葉を摘む。

（2）フライパンにサラダ油大さじ1/2を強めの中火で熱し、かつおを並べ入れる。焼き色がつくまで両面をさっと焼き、取り出して器に盛る。

（3）フライパンをさっと拭き、〈たれ〉の材料を入れて混ぜ、再び中火にかける。煮立ったら大根おろしを加えてさっと煮て、（2）にかける。クレソンを添え、好みで粉山椒をふる。

香ばしく焼いたかつおに、甘辛い和風おろしソースが相性抜群。旬の味わいを、ぜひステーキでも楽しんでみてください♪

（『オレンジページ』2013年5月17日号より）