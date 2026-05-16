chay、ミニスカゴルフウェアから美脚披露「美女オーラすごい」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/05/16】シンガーソングライターでモデルのchayが5月14日、自身のInstagramを更新。ゴルフウェア姿を公開した。
【写真】35歳美人歌手「スタイル抜群」ミニスカゴルフウェア姿
chayは「久しぶりに撮影でゴルフをした日」と記し、ゴルフウェアを着用した写真を投稿。カラーブロックデザインのプルオーバーにウインドジャケットとミニスカート、レッグウォーマーを合わせたスタイルで、サンバイザーに手を添えてポーズをとる姿が収められており、美しい脚が際立つショットとなっている。
また、ジャケットを脱いだショットなども披露。ゴルフについて「もっと上手くなりたいなー！」と意欲的につづっている。
この投稿は「美女オーラすごい」「スタイル抜群」「可愛すぎてずっと見てられる」「破壊力抜群」「一緒にラウンドしたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】35歳美人歌手「スタイル抜群」ミニスカゴルフウェア姿
◆chay、美脚際立つゴルフウェア姿披露
chayは「久しぶりに撮影でゴルフをした日」と記し、ゴルフウェアを着用した写真を投稿。カラーブロックデザインのプルオーバーにウインドジャケットとミニスカート、レッグウォーマーを合わせたスタイルで、サンバイザーに手を添えてポーズをとる姿が収められており、美しい脚が際立つショットとなっている。
また、ジャケットを脱いだショットなども披露。ゴルフについて「もっと上手くなりたいなー！」と意欲的につづっている。
◆chayの投稿に「美女オーラすごい」と反響
この投稿は「美女オーラすごい」「スタイル抜群」「可愛すぎてずっと見てられる」「破壊力抜群」「一緒にラウンドしたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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