草刈民代、映画監督の夫が作った本格冷麺公開「こだわりが感じられる」「家で楽しめるって最高」の声
【モデルプレス＝2026/05/16】女優の草刈民代が5月14日、自身のInstagramを更新。夜ご飯を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】61歳ベテラン女優「こだわりが感じられる」映画監督の夫が作った本格冷麺
草刈は「今日の夜ご飯 冷麺と餃子です」とつづり、この日のメニューを公開。「私が、紅茶で豚のブロック肉を煮て『紅茶豚』を作るとき、夫が必ず作るのがこの冷麺」「お気に入りの『もりおか冷麺』を使っています。こちらは夫の担当」とつづり、夫で映画監督の周防正行氏が作った冷麺であることを明かした。
また、お気に入りだという餃子については「これはうちの常備品です」と説明し、5月10日の自身の誕生日にプレゼントとして受け取ったことも報告。「ちょっとした町中華（？）みたいなメニューですが、こういうご飯も楽しんでいます 今日もおいしかった！」と満足した様子を記している。
この投稿に、ファンからは「完璧な冷麺」「周防監督のこだわりが感じられる」「町中華が家で楽しめるって最高」「紅茶豚も美味しそう」「料理が上手すぎる」「お誕生日おめでとうございます」といった反響が寄せられている。
草刈は、1996年3月に周防氏と結婚した。（modelpress編集部）
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◆草刈民代、夜ご飯公開「ちょっとした町中華みたい」
草刈は「今日の夜ご飯 冷麺と餃子です」とつづり、この日のメニューを公開。「私が、紅茶で豚のブロック肉を煮て『紅茶豚』を作るとき、夫が必ず作るのがこの冷麺」「お気に入りの『もりおか冷麺』を使っています。こちらは夫の担当」とつづり、夫で映画監督の周防正行氏が作った冷麺であることを明かした。
◆草刈民代の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「完璧な冷麺」「周防監督のこだわりが感じられる」「町中華が家で楽しめるって最高」「紅茶豚も美味しそう」「料理が上手すぎる」「お誕生日おめでとうございます」といった反響が寄せられている。
草刈は、1996年3月に周防氏と結婚した。（modelpress編集部）
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