今回は、夫に末期がんだと伝えたら、最低な反応をされたエピソードを紹介します。

夫婦関係がギスギスしていたけど…

「私の父は社長で、私も父の会社で働いていましたが、ついこの前、私が父の跡を継ぎ、社長になったんです。夫は自分が次の社長に選ばれると思っていたようで、ものすごく落胆した様子でした。

そして私が社長に就任して以来、夫婦関係はギスギスするようになりました。夫が私と結婚したのは私を愛していたわけではなく、自分が社長になるためだけだったのだと気づきました。

そんなある日、健康診断で初期の乳がんだと知らされました。ただ、夫には『私、末期がんなの……』と嘘をついたんです。というのも、夫の反応を見たかったからです。しかし夫は、その報告にがっかりした様子もなく、すごくうれしそうでした」（体験者：30代女性・会社経営／回答時期：2025年12月）

▽ これはショックですね。いくら夫が自分と結婚したのは社長になるためだと気づいていても、ここまで露骨にうれしそうな顔をされると、複雑ですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。