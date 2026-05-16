「誰とでも“枕”できるなんて尊敬！」ドラマ『余命３ヶ月のサレ夫』女同士のドロ沼煽りが炸裂！

主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。

5月15日（金）に放送された第4話では、クラブのナンバーワンホステスとして働く不倫妻・高坂美月（桜井日奈子）が、同僚ホステスたちから恨み節をぶつけられる一幕が…。

そこに同じくクラブで働くチコ（寺本莉緒）が美月に寄り添うように話しかけてくるも、“強烈な一言”をぶつけ…。

【映像】華やかなクラブの裏で女同士の煽り合戦！

◆「“枕”でお客さん繋ぎとめるとか勘弁してほしいわ」

余命３ヶ月の夫・高坂葵（白洲迅）に隠れて、飲食店コンサルタント会社の社長・砂山ケンジ（高橋光臣）と不倫している美月。さらに美月は、“純恋（スミレ）”と名乗りクラブのナンバーワンホステスとして働いていた。

そんななか第4話では、クラブで働くほかのホステスたちが「全部砂山さんのおかげでしょ？ “枕”でお客さん繋ぎとめるとか勘弁してほしいわ」「店の品格落ちるし、こっちまで勘違いされるし」と美月の愚痴を言い合っていた。

するとこれを聞いた美月が、「人のせいにしないでくれる？ あんたたちが指名されないのは単なる実力不足でしょ」ときっぱり言い放つ。さらに美月は「悔しかったら一度でもナンバーワンになってみたら？」と煽った。

そこにチコが現れ、「許してあげて、ただの妬み。皆には純恋ちゃんみたいな勇気も行動力もないんだよ」と告げる。美月が「何言ってんの？」と返すと、チコは「私は尊敬してるよ。誰とでも“枕”できちゃう純恋ちゃんのこと」とにこやかに言い放った。

これに美月は一瞬笑顔を見せるも、すぐにおぞましい表情に変わり、「話にならない」と吐き捨て立ち去っていった。