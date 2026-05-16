日本と同組・チュニジア、19歳FWをW杯に招集できず…父親から断りの電話「呼ぶには早すぎる」
チュニジア代表のサブリ・ラムシ監督が15日、FWルイ・ベン・ファルハトを北中米W杯メンバーに招集する予定だったが父親から拒否されたことを明かした。フランスメディア『レキップ』や『RMCスポーツ』などが伝えている。
チュニジアはW杯で日本、オランダ、スウェーデンと同じグループ。ラムシ監督は26人の選出が難しかったことを認めながら「選べるなかで最高の選手たち」を招集したと話した。
だが、トラブルもあったようだ。カールスルーエで今季ブンデスリーガ2部19試合6得点のベン・ファルハトを招集する予定だったが、発表当日に同選手の父親から「まだ代表に呼ぶには早すぎる」とメンバー入りを拒否する電話を受けたという。指揮官は「私はショックを受けた。ルイに電話したが出なかった。父親に再び電話したが彼も出なかった。これは無礼だ」と不快感を示しつつ、「この件は終わった」としてW杯に集中することを強調した。
ベン・ファルハトはドイツ国籍も持つ19歳。3月シリーズでチュニジア代表デビュー戦を含む2試合に出場しているものの現時点ではドイツ代表に転籍することも可能だが、将来のドイツ代表入りのために辞退したのかは明らかになっていない。
チュニジアはW杯で日本、オランダ、スウェーデンと同じグループ。ラムシ監督は26人の選出が難しかったことを認めながら「選べるなかで最高の選手たち」を招集したと話した。
ベン・ファルハトはドイツ国籍も持つ19歳。3月シリーズでチュニジア代表デビュー戦を含む2試合に出場しているものの現時点ではドイツ代表に転籍することも可能だが、将来のドイツ代表入りのために辞退したのかは明らかになっていない。