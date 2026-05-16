開催：2026.5.16

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 1 - 9 [Dバックス]

MLBの試合が16日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとDバックスが対戦した。

ロッキーズの先発投手はカイル・フリーランド、対するDバックスの先発投手はメリル・ケリーで試合は開始した。

1回表、5番 イルデマロ・バルガス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 COL 0-1 ARI、7番 ガブリエル・モレノ 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 COL 0-3 ARI、8番 ホセ・フェルナンデス 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 COL 0-4 ARI、9番 ライアン・バルトシュミット 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでDバックス得点 COL 0-6 ARI

1回裏、3番 ハンター・グッドマン 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでロッキーズ得点 COL 1-6 ARI

4回表、5番 イルデマロ・バルガス 2球目を打ってショートへのタイムリーヒットでDバックス得点 COL 1-7 ARI

7回表、6番 ルルデス・グリエル 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでDバックス得点 COL 1-8 ARI、7番 ガブリエル・モレノ 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 COL 1-9 ARI

試合は1対9でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのメリル・ケリーで、ここまで3勝3敗0S。負け投手はロッキーズのカイル・フリーランドで、ここまで1勝5敗0S。

ここまでロッキーズは17勝28敗で10.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位。一方Dバックスは21勝22敗で5.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-16 13:24:20 更新