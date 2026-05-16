開催：2026.5.16

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 5 - 4 [ロイヤルズ]

MLBの試合が16日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとロイヤルズが対戦した。

カージナルスの先発投手はダスティン・メイ、対するロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカで試合は開始した。

4回表、5番 カーター・ジェンセン 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 STL 0-1 KC、7番 アイザック・コリンズ 6球目を打ってライトへの犠牲フライでロイヤルズ得点 STL 0-2 KC

4回裏、4番 ジョーダン・ウォーカー 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでカージナルス得点 STL 2-2 KC

5回裏、8番 ペドロ・パヘス 4球目を打ってセンターへのホームランでカージナルス得点 STL 3-2 KC

6回表、7番 アイザック・コリンズ 4球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでロイヤルズ得点 STL 3-3 KC

10回表、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 STL 3-4 KC

10回裏、3番 アレク・バールソン 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 4-4 KC

11回裏、2番 エル・ポゾ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 5-4 KC

試合は5対4でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのゴードン・グラセフォで、ここまで3勝1敗1S。負け投手はロイヤルズのスティーブン・クルーズで、ここまで0勝1敗0S。

ここまでカージナルスは26勝18敗で2.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区3位。一方ロイヤルズは19勝26敗で4.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-16 13:16:41 更新