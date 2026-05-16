【レポート】山下智久「正直またみんなに会いたい」映画『正直不動産』完成披露舞台挨拶で正直トーク炸裂

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山下智久主演映画『正直不動産』が5月15日に全国公開。その初日舞台挨拶がTOHOシネマズ日比谷にて行われ、キャスト陣の「正直トーク」が炸裂した。

■「まさか、劇場で皆様に『正直不動産』を観ていただけるとは夢にも思っていなかった」

初日舞台挨拶には、山下智久、福原遥、市原隼人、泉里香、長谷川忍、岩崎大昇（KEY TO LIT ※「崎」は、たつさきが正式表記）、高橋克典、大地真央、川村泰祐監督が登壇。満員御礼で初日を迎え、本作上映後に豪華キャスト陣が登場すると、会場は大きな歓声と拍手に包まれた。

山下は、満員の客席を見渡しながら、「ただただ幸せです。まさか、ドラマの撮影が始まったときにはこうして劇場で皆様に『正直不動産』を観ていただけるとは夢にも思っていなかったので、同じメンバーとこうして映画の公開初日を迎えることができて、感謝の気持ちでいっぱいです」と、初日の喜びを噛み締める。

日常生活の中で『正直不動産』が愛されていると感じる瞬間について聞かれると、福原は、「どの現場に行っても『正直不動産』観たよと、スタッフさんやキャストの方が言ってくだるんです。街中を歩いていても月下！ と呼んでいただいて。それがすごく愛を感じて、うれしいです」と、ドラマシリーズから愛され続けている、本作の影響力を感じるエピソードを披露。

続けて市原が、「素直になりたいとか、正直になりたい、と思っていても永瀬のように正直になれない方が大半だと思います。ぜひ主人公である永瀬をご覧いただいて、これからの日々の糧や、皆様の心が満たされていくことを心から願ってます」と熱い胸の内を明かす。

そして泉は、「『正直不動産』のイベントで広島を訪れた際に、会場に溢れるぐらいのお客様が集まってくださって。本当に全国各地広く知られて、愛していただけてるんだな。と実感する体験もできました」と、思い出を語った。

また、高橋は、「どんな不動産屋見てくださっているなと。ミネルヴァは普通だよって言われることもあります…（笑）」と話し、京都を訪れた際に映画『正直不動産』のポスターを見かけたことも明かした。

映画オリジナルキャストとして出演しているKEY TO LITの岩崎は、大先輩である山下との共演を、「緊張しましたが、撮影の日に山下くんにお会いしたらウェルカムに久しぶり！ って握手しながら歩いてきてくれました。チームの皆さんがすごく温かく迎え入れてくれたので、リラックスして楽しむことができました」と当時の様子を振り返る。すると長谷川から、「あんまり緊張感がなかったってことですね」とすかさずツッコミが入り、岩崎が「緊張感はあるかないかで言うと…ない」とコメントするなど、和気あいあいとした現場の雰囲気がわかるひと幕に。

さらに岩崎演じるミュージシャン・山口ヒロトが劇中で弾き語りを披露している劇中歌「優しい世界」の作詞を山下が手掛けたことに関して聞かれると、「お芝居でご一緒させていただけるのもすごく貴重なんですけれど、それに加えて、楽曲でのコラボをさせていただけたのが本当にうれしくって」と満面の笑みを浮かべる岩崎。さらに、「毎日毎日ギターの練習をして、ちゃんと素晴らしいものにしなきゃ！ という思いで練習しました。山下くんともう一個深い繋がりを持てて、すごくエモーショナルな気持ちになりました」と喜びを明かした。山下も作詞の経緯を、「学生がピュアな気持ちを好きな子に伝えるようなラブソングということだったので、僕も学生時代を思い出しながら、そして大昇の顔も思い浮かべながら書きました」と、歌詞に込めた想いを明かした。

さらに、登坂不動産とミネルヴァ不動産を見守る不動産界の女帝・マダムをドラマシーズン1から演じている大地は、「（映画で）皆さんともう少し絡みたかったです」と少し寂しさを滲ませながらも、「本当に素晴らしいお衣装と宝石を用意していただいて。毛皮のコートは数千万円もするんですけど…」と、大富豪であるマダムの豪華絢爛な衣装に触れると、川村監督自身も、「この衣装いくらですか？ と聞いたらフェラーリ買える値段だったんですよ…」と驚きのエピソードを披露した。

■本作にちなんだ質問にキャスト陣が正直宣言

続いて、本作で山下演じる主人公・永瀬財地が、その家や地域に住む人々の「かけがえのないものを守る」ため、奔走する姿が描かれていることにちなみ、「かけがえのないもの」や「守りたい大切なもの」をキャストそれぞれが発表。

トップバッターの山下は、「守りたいものがたくさんありすぎて困ってしまうのですが…」と、悩みながらも、「目と目を合わせて、実際に触れ合うことは守っていきたい。アナログ感、ハンドメイド感（手作り感）を大事にしたい」と回答。すると岩崎が、「後輩からすると先輩に声をかけづらい部分はあるのですが、連絡先も山下くんから聞いてくれたり、そういう触れ合いを大切にしているんだなと思いました」と語り、山下への尊敬の思いを明かした。また大地は、「4 匹飼っている猫のうち1匹が、高橋さんが飼っていらっしゃる猫と兄弟なんです」とまさかの猫親戚であることを告白すると、会場からは驚きの声が。「4 匹とも、やっぱり守っていかないとと思います」と優しく語った。

さらに本作で描かれる、目標に向かって奮闘する姿にちなみ、キャスト陣が今後の「目標」を正直宣言。主演の山下が、「正直またみんなに会いたいです！」と宣言すると、会場からは拍手が。市原は、「皆さんとまたお会いしたいですし、（山下さんと）もっと殴り合いたかった！」と宣言。さらに、「名古屋の大切な方から包丁をいただいたのですが、刃物をいただいたらご縁をお返しするならわしがあるので、ご縁を渡しに正直名古屋に行きたい！」と語り、他のキャスト陣も、「この映画でいきたいよね」と賛同した。岩崎は、「身体づくりがしたい！」と宣言し、「スーツを着たときにかっこよく見える体形になりたい」と意気込みを明かした。

最後に山下が、「優しく、愛がたっぷり詰まった作品だと思います。この映画の中で、僕らの優しさを受け取っていただけるかと思いますので、その優しさを持ち帰って、たくさんの人に届けてほしいです。初日を迎えることができて、本当にうれしく幸せに思っております」と、初日を迎えた喜びを語り、イベントは終了した。

■映画情報

『正直不動産』

5月15日（金）公開

出演：山下智久

福原遥

市原隼人 泉里香 長谷川忍 見上愛 松本若菜

西垣匠 伊藤あさひ 財津優太郎 馬場徹 松田悟志

山崎努（※「崎」は、たつさきが正式表記） 吹石一恵 岩崎大昇（KEY TO LIT） やべきょうすけ 福士誠治 吉澤健 市毛良枝

ディーン・フジオカ 大地真央 / 倉科カナ 高橋克典 草刈正雄

原作：大谷アキラ（漫画） 夏原武（原案） 水野光博（脚本）『正直不動産』（小学館「ビッグコミック」連載中）

監督：川村泰祐

脚本：根本ノンジ

配給・宣伝：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント インターナショナルプロダクションズ

■関連リンク

映画『正直不動産』公式サイト

https://shojiki-movie.jp/