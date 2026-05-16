サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が16日までに自身のYouTubeチャンネル「柿谷曜一朗 ドリームプロジェクト」を更新。15日に発表されたW杯北中米大会（6月11日開幕）日本代表から選考外になった選手たちについて言及した。

同日にW杯北中米大会に臨む日本代表メンバー26人が発表された。森保政権で最多出場、最多得点を誇るMF南野拓実（31＝モナコ）は左膝前十字じん帯断裂の影響、MF三笘薫（28＝ブライトン）は左太腿裏肉離れの影響で選出外となった。

柿谷氏は「間に合わなかったか…」と開口一番。「選ぶ側も辛いとはいえ、選ばれなかった選手、間に合わなかった選手たちは切り替えることが難しいとは思います。選ばれた26人の選手が責任を持って戦ってくれると思う」と説明した。

特にC大阪で一緒にプレーした後輩である南野については「どれだけの思いでリハビリに臨んで、ワールドカップへの思いを考えると名前が無かった時に自分のこと以上に悔しかった。彼の気持ちを考えるとどうしようもない気持ちになった。彼はこのチームのために尽くしてきたからこそ、選ばれなくても尽くしてくれると思う」と寄り添った。