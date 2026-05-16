俳優城田優（40）が15日、TBS系の音楽バラエティー番組「ハマダ歌謡祭★オオカミ少年」（金曜午後7時）に出演。

俳優で歌手小池徹平とコンビを組んだ。

MC浜田雅功から「城田優さん、小池徹平さんでございまーす。二人で」と紹介された。城田が「もともと高校の同級生で」と小池を合わせて自己紹介した。浜田は「同級生なの？」と聞き返した。

テレビ画面には2人とも17歳のときに結成していたフォークソングユニット「ノストラダムス」で演奏している写真が差し込まれた。二人は高校で同級生で、城田は「学園祭でデュエット組んで歌っていました。ウエンツ（瑛士）さんと二人で歌われておたんですけど、その前に僕と組んでます」と説明。ウエンツとは2002年にWaTを結成していたが、小池は「最初のコンビなんです、一番最初です」と話した。

浜田が「何でやめた？」と質問。城田が「やめた、っていうか…」と話した。小池も「活動休止…」と言葉を選んだ。なかなか答えが出てこない中、浜田が「ケンカ？ケンカした？」とズバッと聞いた。

城田が右手を横に振って否定して「たぶん、ノストラダムスって名前が良くなかったんだよね」と話すと小池も「かもね」と同調。浜田は「それは知らんわ、もう」とあきれるように言った。

番組の「カラオケで盛り上がる！鉄板ソングメドレー」のコーナーで2001年のヒットナンバーのKinKi Kids「愛のかたまり」のイントロが流れるとマイクを握って城田が「ノストラダムス再結成します」と宣言して、完ぺきなハモりを披露した。