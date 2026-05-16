「クリームがぎっしり」「最強ペア」【シャトレーゼ】和素材にほっこり♡「もちスイーツ」

ショーケースに並ぶ生菓子から手土産に重宝する焼き菓子、本格的な和菓子等、さまざまなスイーツが手頃な価格で買える【シャトレーゼ】。今回は、そんなシャトレーゼの「もちスイーツ」をご紹介します。ひと口食べるだけで、もちもちとした歯ごたえや優しい甘さに思わずほっこりするかも。季節限定商品もあるので、見つけたら即GETがおすすめです。

苺の風味を楽しめるひんやり & もちもち大福

@mame48goさんが、「カスタード入りのバニラ風味ホイップクリームがぎっしり」「もちもち食感がたまらない」と絶賛している「ホイップクリーム大福 苺」。冷凍販売の商品なので、ストックしておけるのが魅力。半解凍で食べれば、これからの季節にぴったりなひんやり感も楽しめそう。公式サイトによると「苺果汁と乾燥苺を加えた自家炊き苺餡」が使われているそで、新感覚の和菓子と言えそう。価格は、\108（税込）です。

シャトレーゼのこだわりが詰まった草餅

@masaki_19740913さんが、「よもぎのほろ苦さにあんこがあいます」とおすすめしているのが、「手摘みよもぎの草餅」です。季節限定で発売される商品なので、見つけたら試してみる価値あり。公式サイトによると、「自社製粉した米粉に手摘みの国産よもぎを加えた生地で、北海道産小豆使用の自家炊き粒餡をはさんだ草餅」とのことで、シンプルなながらシャトレーゼのこだわりをしっかり感じられそう。それでいて、\140（税込）という手頃な価格は嬉しい限り。

国産もち米を使った香ばしい大福

大福みたいだけどちょっと違う……？ 一風変わった見た目の「粗搗き大福」もおすすめのもちスイーツ。公式サイトによると、大福生地には国産もち米を使用しており、スーパーやコンビニ等でよく見かける求肥の大福とはひと味違った美味しさかも。さらに、天面をこんがり焼くことで香ばしさをプラスしています。価格は、\129（税込）。ひと味違った、もちスイーツを食べたいときはぜひ試してみて。

和と洋のおいしい組み合わせをこれ1つで

@megumiko_maniaさんが「最強ペア」と絶賛するのが、こちらの「北海道産あんこもちパイ」です。餅生地で餡を包み、さらにパイ生地で焼き上げたもちスイーツです。@megumiko_maniaさんいわく、「あんこ & おもちを楽しむなら温めがおすすめ！」なのだとか。「バターの香りがふわっと広がる」ともコメントしており、和と洋のスイーツの美味しさを同時に楽しめそう。価格は、\280（税込）です。

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※こちらの記事では@mame48go様、@masaki_19740913様、@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A