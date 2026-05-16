北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）の１次リーグ第２戦（６月２０日）で日本と対戦するチュニジア代表が１５日、Ｗ杯に臨むメンバー２６人を発表した。

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メンバー発表記者会見が予定よりも１時間後ろ倒しとなったのには、とんでもない理由があった。

発表当日になり、ドイツ２部カールスルーエに所属する１９歳ＭＦベン・ファルハトが招集を拒否した。地元メディアによると、ラムシ監督は選出会見で「（ベン・ファルハトの）父親から（発表の直前に）電話で『息子を選ばないでくれ。彼にはまだ早い』と連絡があり、招集を拒否された」と告白。指揮官は「無礼者だ」と声を荒らげた。

選手本人に意思確認の電話をしたが応答がなく、急遽、別の選手を呼ぶことにしたため、会見のスタートが遅れた。

ベン・ファルハトはドイツ育ちだがチュニジア代表の出場資格を有しており、３月の親善試合でチュニジア代表デビュー。これはＷ杯への出場をにらんだもので、ルーツを持つチュニジアでの大舞台出場が有力とみられていたが、招集を拒否した。

強豪ドルトムントからの関心が伝えられるなど、ドイツ国内でも有望株として知られている存在。近い将来にドイツ代表招集の可能性があるため、辞退の方向に転じたとみられる。

２６人のメンバーは海外組２０人、国内組６人の構成に。ＭＦではフランクフルトで堂安律と同僚のスキリ、１４年ブラジルＷ杯優勝メンバーの元ドイツ代表ＭＦサミ・ケディラの弟ラニ・ケディラらが選出。ＦＷにはパリＳＧで将来を嘱望されるＦＷアヤリ、セルティックでＦＷ前田大然と同僚のＦＷトゥネクティらが入った。Ｇ大阪のＦＷジェバリは落選となった。

◆チュニジア代表 ３大会連続７度目のＷ杯出場。アフリカ予選を１０試合で９勝１分けの好成績をマークし、失点はゼロ。堅守速攻を武器とする。監督は元フランス代表ＭＦのラムシ氏。