がっちりとした体格のお父さんと、そのツルツルとした頭の上にちょこんと居座るインコの、シュールで温かいツーショットがThreadsで話題になっている。



【写真】インコがチョコン…お父さんもとっても嬉しそう

弟のお嫁さんが実家に連れてきたというこのインコ。しかし、家に着くやいなや、なぜかお父さんの頭を気に入りすぎてしまい、片時も離れなくなってしまったという。



この奇妙で愛らしい師弟コンビの誕生秘話について、投稿者である、EMI（@emirio2.0）さんに詳しい話を聞いた。



――お父さんの頭に乗るようになったきっかけは？



EMI：弟のお嫁さんが飼っている鳥を連れてきたのですが、家に着いてすぐ、迷うことなく父の頭へ移動したんです。



――その時のご家族やお父さんの反応はいかがでしたか。



EMI：最初は家族みんなで「なんでそこ！？」と大笑いでした！父自身も最初は驚いていましたが、拒否することもなく、そのまま頭に乗せたまま普通に過ごしていましたよ！



――インコがお父さんの頭を気に入った理由について



EMI：見晴らしがいいのと、安心できる場所になっているのかなと思っています。頭の上では周りを見渡したりして、とても落ち着いた様子でした。



――お父さんも嬉しそうに見えますね。



EMI：家族みんなで微笑ましく見守っていますが、父もなんだかんだ嬉しそうにしています。



――このインコが来てから、ご家族に変化はありましたか。



EMI：自然と会話や笑う時間が増え、家族みんな癒やされています。私が妊娠中に会いに行った時、座っている私の膝に乗って、お腹の前で「喜びの舞い」をしてくれたこともありました。本当に不思議な力を持った鳥だなと感じます。



◇ ◇



投稿には「お父さんがいいのか、頭がいいのか…」「別居してる家族にこんなに懐いてるのビックリ」「弟の奥さまが鳥を連れてきてくれるの羨ましい！」などのコメントが寄せられた。世界に一つだけの特別な特等席を見つけたインコ。このシュールな姿は、家族を繋ぐ絆の象徴となっているようだ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）