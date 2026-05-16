親からの期待や愛情が長男に偏り、きょうだいの中で格差や不公平を生んでいるという「長男教」。ネット上で「長男だから」「男の子だから」と長男が優遇される体験談をよく見かけたことがきっかけで、長男教のモヤモヤを描いた漫画がある。（以下、人間まお『ヒトモヤ どこかの誰かのモヤモヤ話』光文社より一部抜粋）

【映像】長男教の毒親を描いた漫画

主人公は、夫と息子と暮らしているようこさん。ある日突然、母親から介護を求める連絡が入り、愕然とする場面から始まる。

「母親は昔から…」（ようこさん）

「あら〜おにーちゃんはほ〜んと良い子ねぇ〜〜」（母親）

「『長男教』なのだ」（ようこさん）

「お兄ちゃんには今度好きなもの買ってあげるからねぇ」（母親）

「え、なんでいつもお兄ちゃんばっかり」（ようこさん）

「あのねぇ、私は将来あんたじゃなくてお兄ちゃんの世話になるのよ。だからお兄ちゃんを大切にするのは当たり前でしょ。財産もぜーんぶお兄ちゃんにあげるんだから」（母親）

ようこさんは勇気を振り絞って母親の身勝手さを指摘したものの…。

「お兄ちゃんに面倒見てもらうって言ってたじゃん」（ようこさん）

「あら〜そうだけども」（母親）

「お嫁さんもらってたら見てもらおうと思ってたけど。お兄ちゃんまだ独身だから無理じゃない」（母親）

「誰が育ててやったと思ってんのよ!! この恩知らずが!!」（母親）

「なんて勝手なんだろう…。私がどれだけお母さんの言葉で傷ついてきたと思ってるの」（ようこさん）

「財産は長男、介護は娘」というあまりに勝手な言い分。勇気を出して伝えた本音も、「恩知らず」の一言で片付けられてしまったようこさん。「長男教」の呪縛は根深いようだ。

（『わたしとニュース』より）