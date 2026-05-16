藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎九段（37）の挑戦を受ける第84期名人戦7番勝負第4局は16日午前9時、大阪府高槻市の高槻城公園芸術文化劇場で1日目が始まり、戦型は相掛かりへ進んだ。先手・藤井は雁木（がんぎ）、糸谷は矢倉に王を囲い、正午までに29手進んだ。

ここまで藤井の3連勝で迎え、勝てば4連覇が決まる。昼食休憩前、糸谷は1時間38分考えてそのまま昼食休憩に入った。

「早見え早指し」で持ち時間の半分も使い切らず終局することもある糸谷だが、後がない戦いとあり慎重に読みを重ねていると見られる。前夜祭のあいさつで「よくカド番に追い込まれた棋士が“トーナメントのように”と言う。一戦一戦大事に戦いたい」と語った言葉を裏付けるようだった。

第1局で初手から2手連続、1筋の歩を突いた糸谷の作戦に注目が集まった。その指し手が10手目。普段通り、角換わりを目指した藤井が角を3段目に上がり、交換に備えたところで糸谷はそれに応じず、左銀を上がった。矢倉模様の力戦を志向した。両者小刻みに時間を使う1日目午前となった。

昼食休憩までに藤井が52分、糸谷は1時間51分消費した。昼食メニューは藤井が煮干しそばと高槻うどんギョーザ2個、アイスアールグレイ。糸谷がエビの湯葉巻き揚げとすだちの細打ち冷かけうどん、高槻うどんギョーザ2個、ホットアッサムティー。午後1時から再開される。