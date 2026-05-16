ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１９回『過去からの刺客』が１７日に放送される。

秀吉が城持ち大名となり、大きな動きが出始めた物語。ＳＮＳ上では５月に入り、「あれ？もう蘭丸が？」「その子、蘭丸？」という声が出始めた。また最近では、「團子蘭丸は今月最後の週くらいまでには出てくるかな」「なんか今月中には蘭丸のビジュ解禁される気がする」「後ろにいる小姓達のどっちかが蘭丸？ それともまだ信長に仕えてない？」と森蘭丸（成利）の登場を待ちわびる声もあがっている。

森蘭丸は森可成の三男。幼い頃から信長に小姓として仕え、やがて近習となる。本能寺の変の際は、明智光秀の急襲を受け、信長とともに１８歳の若さで討ち死にしたとされる。

香川照之（市川中車）の息子で、歌舞伎界の若きスターとして注目される市川團子（２２）が演じることが発表されており、「まさか私が大河ドラマに出演させていただくとは思ってもいませんでした」とのコメントを寄せている。團子にとって、「映像のお仕事に出演させていただくこと自体がほぼ初めて」という。