ザ・リッツ・カールトン福岡は、モロッコ・マラケシュのコーヒーブランド「Bacha Coffee」とコラボしてアフタヌーンティーとハンドドリップコーヒーを4月15日から6月15日まで提供する。

カフェDivaではアフタヌーンティーを提供する。200種類以上のBacha Coffeeのコーヒー豆の中からシェフがセレクトした一杯を軸に、八女抹茶、福岡産あんず、宮崎の日向夏、熊本産ブルーベリー、バニラなど九州各地の素材を組み合わせた。料金は8,800円。

ザ・ロビーラウンジ＆バーでは、ハンドドリップコーヒーを提供する。100％アラビカ種の豆を使用したBacha Coffeeのコーヒー豆を使用して一杯ずつ抽出する。また、かぼすチーズケーキや肥後あそび豚を使用した特製カツサンドウィッチなどスイーツや軽食も用意する。提供時間は午前11時から午後7時まで。料金は2,000円。料金はすべて税・サービス料込。

ザ・リッツ・カールトン クラブでは、Bacha Coffeeのハンドドリップコーヒーを1人1杯まで無料で提供する。対象はクラブアクセス付き宿泊客で、提供時間は午後2時半から4時半まで。