うどんチェーン『丸亀製麺』に、讃岐うどんの6つの名店が集結する。 5月25日（月）から3日間開催されるのは、讃岐うどんの魅力と文化を伝える「讃岐うどん職人祭2026」。いったいどんなものなのか。

丸亀製麺×讃岐うどんの名店コラボ 5月25日〜

讃岐うどん職人祭

「讃岐うどん職人祭」は、讃岐うどんの魅力・文化をつなげて、広げて、高めあうことをコンセプトとした祭りだ。初開催の2025年1月は、香川県から2店が参加した。

2回目となる今回は、2026年5月25日（月）〜5月27日（水）の3日間、『丸亀製麺 神田小川町店』で開催。参加店舗数も内容も前回よりさらに充実している。

参加するのは『おうどん 瀬戸晴れ』『手打ちうどん 上を向いて』『純手打うどん よしや』『手打ちうどん 清水屋』『本格手打ちうどん もり』『手打ちうどん 丸亀渡辺』の計6店。

3日目夜の部『おうどん 瀬戸晴れ』

3日目昼の部『手打ちうどん 上を向いて』

『おうどん 瀬戸晴れ』は、2025年11月に同社と日本うどん協会が香川県丸亀市で開催した、讃岐うどん職人による「手打ち」の祭典「SANU-1 GRAND PRIX」で優勝した店で、『手打ちうどん 上を向いて』 は準優勝。他の店舗も讃岐うどんの名店ばかりだ。

今回はそれぞれの名店の味が楽しめるほか、6つの名店と丸亀製麺が共同開発したメニュー「オリーブ牛 ぶっかけうどん」も登場する。

「オリーブ牛 ぶっかけうどん」では、香川県・小豆島産のオリーブの搾りかすなど、本来は廃棄される資源を飼料として育てられた国産和牛「オリーブ牛」を使用。

コクがありながらもさっぱりとした味わいが特長（同社）とされるオリーブ牛と掛け合わせるだしは、丸亀製麺が提供する。麺は各店のうどんを合わせることで、名店の技と丸亀製麺がコラボした、この3日間でしか味わえない特別な一杯となっているそう。

本来は6店をまわらないと食べられない、それぞれのこだわりが詰まったうどんを、一度に楽しめるのはなかなかない機会かもしれない。

食べ比べセット 800円 しょうゆうどん（冷）、かけうどん（温）、オリーブ牛 ぶっかけうどん（温・冷）のセット

また、うどんを最大限に堪能できるという、3種の食べ比べセットも必見だ。温かい「かけうどん」、冷たい「しょうゆうどん」、丸亀製麺のだし×オリーブ牛の「オリーブ牛 ぶっかけうどん」。それぞれ味わいの違ううどんを少しずつ楽しみたい人にぴったりだ。

あん餅天 250円

本造り鯛ちく天 250円

高野豆腐天 200円

そのほかに、『かなくま餅11号線』の「あん餅天」、『山地蒲鉾株式会社』の「本造り鯛ちく天」と「高野豆腐天」も限定販売される。香川の恵みが味わえる、これらの特別なサイドメニューも見逃せない。

店内には、うどんを手切りする様子が見られるブースが登場するほか、3日目の5月27日（水）には『純手打うどん よしや』による「名店職人と学ぶ 讃岐うどん体験」もあり、麺切りや実食など、本場の讃岐うどんづくりを体験できるそうだ。興味のある人はぜひチェックしてほしい。

讃岐うどん職人の技と情熱を間近で体験できる機会はそう多くないだろう。讃岐うどんは、香川県はもちろん日本が誇る大切な食文化の1つだ。香川になかなか行けない人も、まずは東京で讃岐うどんの魅力に触れてみるのはいかがだろう。

期間：2026年5月25日（月）〜27日（水）

昼の部11:00〜14:00（ラストオーダー13:30）、夜の部17:00〜20:00（ラストオーダー19:30）

【1日目】2026年5月25日（月）

昼の部（11:00〜14:00）：純手打うどん よしや × 丸亀製麺

夜の部（17:00〜20:00）：手打ちうどん 清水屋 × 丸亀製麺

【2日目】2026年5月26日（火）

昼の部（11:00〜14:00）：手打うどん 丸亀渡辺 × 丸亀製麺

夜の部（17:00〜20:00）：本格手打ちうどん もり × 丸亀製麺

【3日目】2026年5月27日（水）

昼の部（11:00〜14:00）：手打ちうどん 上を向いて × 丸亀製麺

お客さま体験（15:00〜16:00）：名店職人と学ぶ 讃岐うどん体験

夜の部（17:00〜20:00）：おうどん 瀬戸晴れ × 丸亀製麺

場所：丸亀製麺 神田小川町店（東京都千代田区神田）

提供数：1200食 各回200食限定 1日2店×3日の合計1200食

※各部の商品は数量限定。なくなり次第終了

※商品の価格は全て税込

※いずれも数量限定のため1人につきうどん1玉、サイドメニュー各種1つまで

※丸亀製麺 神田小川町店は、5月25日（月）〜27日（水）の期間は通常の営業を行わない

【画像】丸亀製麺と讃岐うどん名店6店がコラボ！ 香川の恵みオリーブ牛のうどん誕生（10枚）