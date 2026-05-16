ファン垂涎のお宝グッズに注目が集まっている。北九州発祥のうどんチェーン店『資さんうどん（すけさんうどん）』の公式X（旧ツイッター）が、5月14日から始まる創業50周年「大感謝祭」キャンペーンを告知した。

【写真】「販売してほしいクオリティ」1等は“スケジャン”、資さんうどんの激レアグッズ一覧

スクラッチくじ1等の「スケジャン」が話題

5月14日から6月3日のキャンペーン期間中、資さんうどんの店舗で「資さん選べるしあわせセット」を注文すると、50周年限定の「資グッズ」が当たるくじ（大感謝祭スクラッチ）に挑戦できるというものだ。

「1976年に創業した資さんうどんは、北九州市を中心に1都2府16県で100店舗以上を展開している人気のうどんチェーン店です。うどん以外にも、そばや丼などのメニューが豊富で、名物の“ぼた餅”は年間680万個を売り上げるほど。老若男女に愛され、“北九州のソウルフード”とも呼ばれています」（地方紙記者）

グッズのラインナップは、1等が「資ジャン（スケジャン）」、2等が「資」の文字が刺繍された「資キャップ」、3等が「資Tシャツ」、4等が「資さんてぬぐい」、5等が「資さん木札キーホルダー」、6等が50円引きクーポンとなっている。

どれも50周年限定のオリジナルデザインで、ここでしか手に入らない非売品。中でも特にファンからの注目が集まっているのが、1等の「資ジャン」だ。

「資ジャンは黒を基調としたデザインのスカジャンで、背中には人気ナンバーワンメニューの“肉ごぼ天うどん”の刺繍が入っています。男女問わず着用できる落ち着いたデザインながら、しっかり“資さんうどん愛”を主張することができるでしょう。各店舗で1着限定しか手に入らないため、争奪戦となる可能性も」（前出・地方紙記者）

豪華なグッズのラインナップに、ネット上では「普通に販売してほしいクオリティだ」「絶対欲しいから、なくなる前に行かないと」「どうか受注生産とかで売ってくれませんかね」「キャップと一緒に揃えて着たいかも」といった声が相次いでいる。一方で、「激レアグッズすぎて、転売されないかちょっと心配」と、数量限定のため混雑や買い占めが起こるのではないかと不安視する声もある。

50周年特別企画では、そのほか「みんなの資さん展」と称して、資さんうどんの思い出やメッセージも募集中。長年愛されてきた資さんうどんの大きな節目なので、特別な思い出のある人はぜひメッセージを送ってみてはいかが？