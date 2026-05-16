【ニュータウン・スクエア（米ペンシルベニア州）＝平沢祐】男子ゴルフの今季メジャー第２戦、全米プロ選手権は１５日、ニュータウン・スクエアのアロニミンクＧＣ（パー７０）で第２ラウンドが行われ、３４位から出た松山英樹は４バーディー、１ボギーの６７で通算３アンダーとし、トップと１打差の３位に浮上した。

首位発進の久常涼は２２位、比嘉一貴は４４位で決勝ラウンド進出。金子駆大は予選落ちした。１位はアレックス・スモーリー（米）ら２人。

松山は第１ラウンドが混戦模様となっていたことを歓迎していた。「誰かが明日あさってに抜け出すと思う。そこについていけるように頑張りたい」。想定通り、スコアを三つ伸ばして首位を射程圏に捉えた。

朝方は肌寒く、強風が吹き荒れていた。午前８時４０分にティーオフした前回覇者のスコッティー・シェフラー（米）は序盤にスコアを落とし、「本当に厳しかった」と振り返ったほどの悪条件だった。

その１時間以上前にスタートした松山も「対応するのに苦労した」というが、我慢強くプレー。インスタートの１３番をバーディーとし、後半も着実にスコアを伸ばした。６番でこの日初のボギーをたたいたが、直後にバーディーを奪い返し、右拳に力を込めた。「いいプレーができた」。納得の第２ラウンドだった。

決勝ラウンドに向けて「やっぱり嫌でも気合が入ると思う」と率直な思いを明かした松山。２０２１年のマスターズ・トーナメント以来となるメジャー２勝目をはっきりと意識しているようだ。（平沢祐）