1児の母・長谷川理恵、野菜の花で華やかさアップ 手作り弁当公開「素晴らしいアイデア」「バリエーション豊富ですごい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/16】モデルの長谷川理恵が5月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】52歳ママモデル「素晴らしいアイデア」野菜の花付き手作り弁当
長谷川は、息子のために作った弁当の写真を投稿。ウインナーやピーマンが入ったケチャップライス、カラッと揚がったエビフライ、チーズ入りちくわ、ミニトマトなどが丁寧に盛り付けられている。「お花はクレソン！」と小さな白い花をつけた野菜も添えており、華やかな仕上がりとなっている。
また「今日は体育だ〜！と朝から嬉しそうなボン」と息子の様子を紹介。「可愛いなんて言ったら怒られるお年頃だけど 可愛いよね」と親心をのぞかせ、「愛おしい日々にありがとう 君ならできるよ！ママからの合言葉」と息子へのメッセージをつづっている。
この投稿は「バリエーション豊富ですごい」「素晴らしいアイデア」「全部美味しそう」「絶対真似したい」と反響を呼んでいる。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】52歳ママモデル「素晴らしいアイデア」野菜の花付き手作り弁当
◆長谷川理恵、息子への手作り弁当披露
長谷川は、息子のために作った弁当の写真を投稿。ウインナーやピーマンが入ったケチャップライス、カラッと揚がったエビフライ、チーズ入りちくわ、ミニトマトなどが丁寧に盛り付けられている。「お花はクレソン！」と小さな白い花をつけた野菜も添えており、華やかな仕上がりとなっている。
◆長谷川理恵の投稿に「素晴らしいアイデア」と反響
この投稿は「バリエーション豊富ですごい」「素晴らしいアイデア」「全部美味しそう」「絶対真似したい」と反響を呼んでいる。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】