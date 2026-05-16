aespaカリナ、美ウエスト際立つミニ丈衣装姿に反響続々「努力の賜物」「引き締まってる」
【モデルプレス＝2026/05/16】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が5月14日、自身のInstagramを更新。クロップド丈の衣装姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】紅白出場人気K-POP美女「努力の賜物」美ウエスト輝く
カリナは「WDA」と、2ndアルバム『LEMONADE』の先行配信シングルの曲名をつづり、複数枚の写真を投稿。美しいウエストラインが際立つグレーのカーゴパンツに、クロップド丈のトップスを合わせた、クールな衣装姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「引き締まってる」「ウエストが細すぎて驚き」「努力の賜物」「ビジュアルが神がかってる」「可愛い」「オフショット嬉しい」「最高にクール」「スタイルが美しすぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出場人気K-POP美女「努力の賜物」美ウエスト輝く
◆aespaカリナ、美ウエスト際立つオフショット公開
カリナは「WDA」と、2ndアルバム『LEMONADE』の先行配信シングルの曲名をつづり、複数枚の写真を投稿。美しいウエストラインが際立つグレーのカーゴパンツに、クロップド丈のトップスを合わせた、クールな衣装姿を披露した。
◆aespaカリナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「引き締まってる」「ウエストが細すぎて驚き」「努力の賜物」「ビジュアルが神がかってる」「可愛い」「オフショット嬉しい」「最高にクール」「スタイルが美しすぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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