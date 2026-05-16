有名女優、炊飯器で作った新玉ねぎまるごとスープ料理公開「インパクト抜群」「手軽で美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/05/16】俳優の秋野暢子が5月14日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。
【写真】69歳ベテラン女優「インパクト抜群」炊飯器で作った新玉ねぎまるごとスープ料理
秋野は「新玉ねぎの丸ごとスープ 炊飯器で作りました」と紹介し、炊飯器の内釜に入った料理の写真を投稿。表面が透き通り、とろとろに仕上がった玉ねぎ2玉と、輪切りのちくわ、しめじなどがスープに浸かっている。他にも、しっかりとソースが絡んだ「鶏むね肉の醤油ステーキソース味」や「ライスペーパーづつみのえび、にら、はんぺん、ブロッコリーのかわりシュウマイ」、白と赤のコントラストが鮮やかな「ミニトマトとチーズのさっぱりサラダ」を披露している。
また「今日は、暑かったですね。ドンドン夏に近づいてます… 春はなくなりましたね」と季節の移り変わりについてもつづっている。
この投稿は「とろとろ感伝わる」「インパクト抜群」「手軽で美味しそう」「真似したい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「インパクト抜群」炊飯器で作った新玉ねぎまるごとスープ料理
◆秋野暢子、炊飯器で作った料理披露
秋野は「新玉ねぎの丸ごとスープ 炊飯器で作りました」と紹介し、炊飯器の内釜に入った料理の写真を投稿。表面が透き通り、とろとろに仕上がった玉ねぎ2玉と、輪切りのちくわ、しめじなどがスープに浸かっている。他にも、しっかりとソースが絡んだ「鶏むね肉の醤油ステーキソース味」や「ライスペーパーづつみのえび、にら、はんぺん、ブロッコリーのかわりシュウマイ」、白と赤のコントラストが鮮やかな「ミニトマトとチーズのさっぱりサラダ」を披露している。
また「今日は、暑かったですね。ドンドン夏に近づいてます… 春はなくなりましたね」と季節の移り変わりについてもつづっている。
◆秋野暢子の投稿に「手軽で美味しそう」と反響
この投稿は「とろとろ感伝わる」「インパクト抜群」「手軽で美味しそう」「真似したい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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