超豪華メンバーが集結する上半期のグランプリに、ＳＮＳ上では早くも歓喜の声が寄せられている。

１６日、大阪杯でＧ１・４勝目を挙げたクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）に向かうことをサンデーサラブレッドクラブが発表。大阪杯、天皇賞・春に続く春の古馬Ｇ１・３連勝を目指すことになった。

同レースにはすでに、昨年の有馬記念Ｖ馬のミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）や、同じく昨年のエリザベス女王杯でＧ１・３勝目をマークしたレガレイラ（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）、さらには昨年の宝塚記念覇者で大阪杯２着のメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）なども参戦を表明しており、ファンにはたまらない一戦となることは必至の状況だ。

見応えたっぷりになりそうな春のグランプリには、ネット上では「ウヒョ〜クロワ宝塚記念」「有馬記念より豪華なメンツになってるな笑」「宝塚記念。熱くなってきたな」「宝塚記念熱すぎだろ！現地行きてぇーーー！」「激アツレースになりそうでワクワクしてきた」「用事が入っても金がなくても行きます」「これは凄いレースなりそう！」「宝塚記念めっちゃおもろそう」「これは宝塚記念がめっちゃ面白くなりそうだ」などのコメントが寄せられている。