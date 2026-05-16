元仮面ライダー俳優「小林豊」プロデュースカフェが中崎町へOPEN

元仮面ライダー俳優「小林豊」プロデュースカフェ、中崎町へ2026年4月18日グランドオープン！ショコラティエ世界大会2位の実績を生かし、料理人として素材と向き合い、料理人として「クッキングクリエイター」として、斬新で新しいコンセプトの店舗が誕生！「t.t Cafe&Dining Bar by Trusvia」をご紹介します。

究極のカスタマイズ「ファフィータ」

華やかなスタンドに盛りつけられた「ファフィータ」。メキシコ料理をベースにした、トルティーヤの盛り合わせで、トッピングやソースを自分好みにカスタムできます。

HIBIKAの限定ギフト登場♡9周年を祝う特別アニバーサリーアソート

ソースを自分好みにカスタムが可能！

カスタムするソースはオーダーの際にQRコードから選択できるので、自分好みを選べます。この日は、BBQ・チリソース・アボカドソースなど、選ぶのも楽しみながらオーダーしました。

5種類まで追加料金なしでOK

なんと！4億通り以上の味わいの変化を楽しめるそうで、フレッシュなトマトの酸味が爽やかな「サルサソース」クリーミーでまろやかな「アボカドソース」など、基本のソースは追加料金なしで5種類までオーダー可能。

自分で作るのもお楽しみ♪

トルティーヤに、マッシュポテトを塗り、ジューシーなチキンにパプリカ、自分好みのソースをトッピング。スパイシーな味わいと爽やかさ、まろやかさが重なる、自分だけのトルティーヤの完成！

インパクト大！！ドリンクは、MEGAサイズ！

「日常に驚きを」という遊び心から生まれた看板メニュー！圧倒的なサイズ感にボリューム満点！運ばれてきた声を出さずにはいられません。シェアしていただけるのも嬉しいですね。

本格的なお料理はランチにもオススメ

お料理も本格的！ランチタイムにもぴったりな、ジューシーなひき肉たっぷりの「ブッフボロネーゼ」は、ピリ辛な糸唐辛子に、爽やかなパセリがトッピングされています。

「t.t Cafe特製 ムース」

デザートも充実！ショコラムースに、自家製のローズアロエソースがかかった「チャムズショコラ」。チーズムースに自家製のレモンエルダーソースがさっぱりとした味わいの「チャムズフロマージュ」。

スイーツの監修はショコラティエ世界大会2位の経験を持つ小林豊氏

食器は世界的クリスタルブランド「バカラ」のグラスを使用しており、ショコラティエ世界大会2位の経験を持つ小林豊氏が、監修したスイーツメニュー。



t.t Cafe&Dining Bar by Trusvia

大阪府大阪市北区黒崎町4-11 2F

オープン日

2026年4月18日（土）

営業時間 11:00 ～ ～24:00(ラストオーダー23:30)

定休日：不定休