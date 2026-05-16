元仮面ライダー俳優「小林豊」プロデュースカフェが中崎町へOPEN
元仮面ライダー俳優「小林豊」プロデュースカフェ、中崎町へ2026年4月18日グランドオープン！ショコラティエ世界大会2位の実績を生かし、料理人として素材と向き合い、料理人として「クッキングクリエイター」として、斬新で新しいコンセプトの店舗が誕生！「t.t Cafe&Dining Bar by Trusvia」をご紹介します。
究極のカスタマイズ「ファフィータ」
華やかなスタンドに盛りつけられた「ファフィータ」。メキシコ料理をベースにした、トルティーヤの盛り合わせで、トッピングやソースを自分好みにカスタムできます。
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ソースを自分好みにカスタムが可能！
カスタムするソースはオーダーの際にQRコードから選択できるので、自分好みを選べます。この日は、BBQ・チリソース・アボカドソースなど、選ぶのも楽しみながらオーダーしました。
5種類まで追加料金なしでOK
なんと！4億通り以上の味わいの変化を楽しめるそうで、フレッシュなトマトの酸味が爽やかな「サルサソース」クリーミーでまろやかな「アボカドソース」など、基本のソースは追加料金なしで5種類までオーダー可能。
自分で作るのもお楽しみ♪
トルティーヤに、マッシュポテトを塗り、ジューシーなチキンにパプリカ、自分好みのソースをトッピング。スパイシーな味わいと爽やかさ、まろやかさが重なる、自分だけのトルティーヤの完成！
インパクト大！！ドリンクは、MEGAサイズ！
「日常に驚きを」という遊び心から生まれた看板メニュー！圧倒的なサイズ感にボリューム満点！運ばれてきた声を出さずにはいられません。シェアしていただけるのも嬉しいですね。
本格的なお料理はランチにもオススメ
お料理も本格的！ランチタイムにもぴったりな、ジューシーなひき肉たっぷりの「ブッフボロネーゼ」は、ピリ辛な糸唐辛子に、爽やかなパセリがトッピングされています。
「t.t Cafe特製 ムース」
デザートも充実！ショコラムースに、自家製のローズアロエソースがかかった「チャムズショコラ」。チーズムースに自家製のレモンエルダーソースがさっぱりとした味わいの「チャムズフロマージュ」。
スイーツの監修はショコラティエ世界大会2位の経験を持つ小林豊氏
食器は世界的クリスタルブランド「バカラ」のグラスを使用しており、ショコラティエ世界大会2位の経験を持つ小林豊氏が、監修したスイーツメニュー。
t.t Cafe&Dining Bar by Trusvia
大阪府大阪市北区黒崎町4-11 2F
オープン日
2026年4月18日（土）
営業時間 11:00 ～ ～24:00(ラストオーダー23:30)
定休日：不定休