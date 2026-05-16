歌手の和田アキ子（76）が16日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。やっていて「楽しくてしょうがない」番組を実名告白した。

オープニングトーク中、「私が言うのもなんですけど、ロケってあんまりやらないのに、4月から『アッコとジャンボ』っていうのをTBS系でやってるんですけど」と4月から始まった自身の冠番組、TBS「アッコとジャンボ」（火曜深夜0・56）について言及した。

「これがもう私ね、楽しくてしょうがないんですよ。楽しみなの。今度も水曜日に（収録を）やるんですけど、スタッフもよく頑張ってくれるし、物凄い好評なんです。火曜日の夜の12時56分ですよ。難しい時間ですよ」とぶっちゃけた。

これに、アシスタントの垣花正アナウンサーも「ただこの時間の視聴率もいいそうで、TVerの再生回数もとてもいいんですって」と補足した。

「そうらしいですね。みんなに楽しんでもらっているみたい」と和田。「何も打ち合わせないんですよ。極端に言うと“有楽町行きます、今日。有楽町にあるラジオ局があるんですけど、そこで2人しゃべってる面白い人がいるんで、ちょっと覗いてみます。それが終わったら新橋行きます”こんな感じの台本なの。それで終わり」と明かした。

すでにロケした場所についても「何がどうってないのよ。なんか覚えてない」と苦笑。「私、デビューして58年間、あんまりロケってやったことないんですよ。サンドのバス旅も“足が悪いんで、ゆっくりだけど、仕事だと思うと歩けるんで、呼んでください”って一回呼んでもらったの。ほんで一万歩近く歩けたから、大興奮して。だからロケあんましたことないし。お笑いの人と組むっていうのもあんまりないんですよ」とした。

番組について「私もよくTVerとか見るんですけど。私のバカさ加減が出てるんですね」と和田。「本当になんも知らんからさ。失敗ばっかりしてるもん」と笑った。