「我が愛する息子」山口智子、『GIFT』で親子役の玉森裕太と“おちゃめなポーズ”で2ショット ラジオ共演を報告「尊い」「最高な親子ショット」
俳優の山口智子が14日、自身のインスタグラムを更新。「我が愛する息子、玉森裕太くんが、ラジオ『ベサメムームーチョ』に遊びに来てくれました」と報告し、現在TBS系日曜劇場『GIFT』で親子役を演じているKis-My-Ft2・玉森裕太と共におちゃめなポーズを決めたオフ2ショット写真を披露した。
【写真】「尊い」「最高な親子ショット」“おちゃめなポーズ”を決める山口智子＆玉森裕太
山口は、玉森がBAYFM『山口智子 べサメムーチョ』（毎週土曜 後6：00）に16日から3週連続でゲスト出演することを報告。「玉森くんを形作った曲、元気が出る曲、癒しの曲、大好きな曲…彼の様々な思い出の音楽と共に、玉森くんの素敵なお人柄に迫る最高に楽しいトークです」と、収録を振り返り内容について明かした。
コメント欄には「めちゃめちゃかわいいお写真ありがとうございます もう親子みたいで大好きです」「ツーショット尊い」「マミーと玉森くんのお話めちゃくちゃ楽しみです」「マミーと息子っちの楽しいトーク待ち遠しいです」「最高な親子ショットありがとうございます」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「尊い」「最高な親子ショット」“おちゃめなポーズ”を決める山口智子＆玉森裕太
山口は、玉森がBAYFM『山口智子 べサメムーチョ』（毎週土曜 後6：00）に16日から3週連続でゲスト出演することを報告。「玉森くんを形作った曲、元気が出る曲、癒しの曲、大好きな曲…彼の様々な思い出の音楽と共に、玉森くんの素敵なお人柄に迫る最高に楽しいトークです」と、収録を振り返り内容について明かした。
コメント欄には「めちゃめちゃかわいいお写真ありがとうございます もう親子みたいで大好きです」「ツーショット尊い」「マミーと玉森くんのお話めちゃくちゃ楽しみです」「マミーと息子っちの楽しいトーク待ち遠しいです」「最高な親子ショットありがとうございます」などと、さまざまな反響が寄せられている。