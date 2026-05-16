【バツイチ息子は、狂ってた…】私は間違えていないはず…疑うのは失礼＜第10話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第10話 教育を間違えた……？
【編集部コメント】
陽子さんの脳裏には、娘のサオリさんや元夫から言われたことがよぎります。もしかして、自分が間違っていた……？ 陽子さんはそう気付きかけたものの、考えないようにして振り払いました。陽子さんにとって正しいのはいつでも息子のタダシさんで、間違っているのは娘のサオリさん。長年ずっと染み付いているそんな価値観をひっくり返すのは、決して簡単なことではないのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第10話 教育を間違えた……？
【編集部コメント】
陽子さんの脳裏には、娘のサオリさんや元夫から言われたことがよぎります。もしかして、自分が間違っていた……？ 陽子さんはそう気付きかけたものの、考えないようにして振り払いました。陽子さんにとって正しいのはいつでも息子のタダシさんで、間違っているのは娘のサオリさん。長年ずっと染み付いているそんな価値観をひっくり返すのは、決して簡単なことではないのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子