RIKACO、「世界に1つ」の“刺しゅう入りジージャン”使った私服コーデに反響「カッコ可愛いーっ」「ホントにサイコー!!」
タレントのRIKACO（60）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。「世界に1つ」の“お手製ジージャン”を使った私服コーデを披露した。
【写真】「カッコ可愛いーっ」“世界に1つ”の刺しゅう入りジージャン使ったRIKACOの私服コーデ
RIKACOは「今日のGジャンは世界に1つ！の @levis_japan 刺繍してもらったー」と明かし、気に入っているジージャンに白いエアリーなスカート、スニーカーなどを合わせた軽やかなコーディネートを動画で紹介。
回ってバックの刺しゅうもしっかりと見せ、「最高過ぎる」とうれしそうにつづっていた。
コメント欄には「RIKACOさんカッコいい〜」「ホントにサイコー!!とてもお似合いですよ」「カッコ可愛いーっ」「いいなぁ〜決まってるね」「後ろ姿もキレイ」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「カッコ可愛いーっ」“世界に1つ”の刺しゅう入りジージャン使ったRIKACOの私服コーデ
RIKACOは「今日のGジャンは世界に1つ！の @levis_japan 刺繍してもらったー」と明かし、気に入っているジージャンに白いエアリーなスカート、スニーカーなどを合わせた軽やかなコーディネートを動画で紹介。
回ってバックの刺しゅうもしっかりと見せ、「最高過ぎる」とうれしそうにつづっていた。
コメント欄には「RIKACOさんカッコいい〜」「ホントにサイコー!!とてもお似合いですよ」「カッコ可愛いーっ」「いいなぁ〜決まってるね」「後ろ姿もキレイ」などと、さまざまな反響が寄せられている。