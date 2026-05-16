イモトアヤコ、晩ごはん3品公開「彩りが綺麗で食欲そそられる」「焼き加減最高」と反響
【モデルプレス＝2026/05/16】お笑いタレントのイモトアヤコが5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。晩ごはんのメニューを公開した。
【写真】「イッテQ」40歳タレント「焼き加減最高」そぼろ丼・輪切りのズッキーニ・汁物の晩ごはん3品
イモトは「晩ごはん」と添え、黒い盆にのった料理の写真を投稿。鮮やかなオレンジ色の卵黄とネギをトッピングしたそぼろ丼をメインに、焼き色のついた輪切りのズッキーニ、汁物が並んでおり、栄養バランスのいい食事メニューを披露している。
この投稿は「焼き加減最高」「バランス良い」「彩りが綺麗で食欲そそられる」「参考にしたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】「イッテQ」40歳タレント「焼き加減最高」そぼろ丼・輪切りのズッキーニ・汁物の晩ごはん3品
◆イモトアヤコ、晩ごはん3品披露
イモトは「晩ごはん」と添え、黒い盆にのった料理の写真を投稿。鮮やかなオレンジ色の卵黄とネギをトッピングしたそぼろ丼をメインに、焼き色のついた輪切りのズッキーニ、汁物が並んでおり、栄養バランスのいい食事メニューを披露している。
◆イモトアヤコの投稿に「彩りが綺麗で食欲そそられる」と反響
この投稿は「焼き加減最高」「バランス良い」「彩りが綺麗で食欲そそられる」「参考にしたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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