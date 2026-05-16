原日出子、彩り豊かなキャンプ飯が話題「おしゃれすぎ」「全部で何種類の食材使ってるの？」
【モデルプレス＝2026/05/16】女優の原日出子が5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。キャンプ飯を公開した。
【写真】66歳ベテラン女優「全部で何種類の食材使ってるの？」彩り豊かなキャンプ飯
原は「キャンプ飯 美味しかった〜」とつづり、屋外で撮影した料理の写真を連投。マルチグリドルパンにのったきのこの炒め物の他、木の器に盛り付けられた生ハムやチーズなどのおつまみ、サラダ、保存容器に入ったれんこんのきんぴらなど、彩り豊かなキャンプ飯を披露している。
この投稿に、ファンからは「センス光ってる」「野菜たっぷりで健康的」「全部で何種類の食材使ってるの？」「おしゃれすぎ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】66歳ベテラン女優「全部で何種類の食材使ってるの？」彩り豊かなキャンプ飯
◆原日出子、キャンプ飯の数々披露
原は「キャンプ飯 美味しかった〜」とつづり、屋外で撮影した料理の写真を連投。マルチグリドルパンにのったきのこの炒め物の他、木の器に盛り付けられた生ハムやチーズなどのおつまみ、サラダ、保存容器に入ったれんこんのきんぴらなど、彩り豊かなキャンプ飯を披露している。
◆原日出子の投稿に「センス光ってる」の声
この投稿に、ファンからは「センス光ってる」「野菜たっぷりで健康的」「全部で何種類の食材使ってるの？」「おしゃれすぎ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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